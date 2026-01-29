La ONU afirma tener indicaciones de Israel de que la reapertura del paso de Rafá en Gaza será "a finales de semana"

Archivo - Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres - Europa Press/Contacto/Luiz Rampelotto/Europanewswi

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha asegurado este miércoles haber recibido indicaciones de las autoridades israelíes de que "a finales de esta semana" permitirán la reapertura del paso fronterizo de Rafá --que conecta la Franja de Gaza con Egipto--, al menos en lo referido al tráfico peatonal, si bien el organismo internacional ha incidido en lo "crucial" que sería abrirlo al transporte de mercancías, tanto humanitarias como del sector privado.

"Nos han dicho que reabrirían (el paso), al menos para el tráfico peatonal, a finales de esta semana. Estamos tratando de obtener más detalles. Nos gustaría que se abriera al transporte de carga, tanto humanitaria como del sector privado, lo cual es crucial para reactivar la economía de Gaza", ha señalado en rueda de prensa Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres.

Los responsables de Naciones Unidas están, según ha descrito, trabajando tanto con socios israelíes como con estadounidenses "para intentar ampliar el alcance de la ayuda", un objetivo en el que el tráfico a través de Rafá conformaría un importante hito, si bien la ONU busca "expandir" sus operaciones humanitarias también a través de corredores como el de Jordania, "un recurso vital" para este propósito en el norte del enclave palestino.

Por ello, la ONU mantiene "conversaciones con los israelíes y otros países para aumentar el flujo de ayuda humanitaria", incluyendo el tráfico a través de este paso fronterizo septentrional.

Horas antes, el coordinador humanitario de Naciones Unidas para el Territorio Palestino Ocupado, Ramiz Alakbarov, se ha mostrado "alentado" ante el Consejo de Seguridad por la eventual reapertura del cruce de Rafá, parte de lo previsto en la primera fase del acuerdo de paz para Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Con todo, Alakbarov también ha alertado de que las agencias humanitarias "aún no pueden operar a gran escala" en la Franja, ya que "su labor se ve obstaculizada por la inseguridad, las dificultades en el despacho de aduanas, el número limitado de socios autorizados por las autoridades israelíes para introducir mercancías, los retrasos y las denegaciones de cargamento en los cruces fronterizos, y las limitadas rutas disponibles para el transporte de suministros dentro del enclave".

En concreto, el coordinador humanitario ha afirmado que, "desde el 10 de octubre, solo el 9% de la ayuda procesada ha ingresado a Gaza a través de (el corredor de) Jordania", una de las "muchas incertidumbres" que ha aquejado al respecto de la situación actual de los territorios palestinos ocupados.

Naciones Unidas ha mostrado de este modo su deseo de ampliar las operaciones humanitarias y de incrementar el tráfico hacia la Franja de Gaza, por el momento expectante ante la posible reapertura del cruce de Rafá, reclamada también por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y oficialmente condicionada a cuestiones que ya han sido resueltas: la última, la recuperación de los restos del último rehén en el enclave palestino, confirmada este lunes por el Ejército israelí.