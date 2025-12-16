La ONU alerta de un ahondamiento de la crisis alimentaria en Afganistán por el recorte de las ayudas

Archivo - Reparto de ayuda del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Kandahar - SANAULLAH SEIAM / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas ha alertado este martes del ahondamiento de la crisis alimentaria en Afganistán a medida que descienden las ayudas debido a los recortes a la financiación global, por lo que más de 17 millones de personas hacen frente a la inseguridad alimentaria agua de cara al invierno.

En un comunicado, el PMA ha advertido de la "gravedad" de una situación que "sigue empeorando" y ha indicado que las cifras publicadas este mismo martes en la última Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC, por su siglas en inglés) para Afganistán apuntan a que tres millones de personas hacen frente a hambre aguda (fase 3, de un total de 5).

Esto supone un aumento significativo en comparación con las 13,8 millones de personas que se encontraban en esta situación el año pasado. "Se espera que la desnutrición infantil siga aumentando y afectando a casi cuatro millones de niños durante el próximo año. Con unos datos que reflejan el nivel más alto de desnutrición infantil en décadas y una creciente reducción de la financiación, el acceso ha tratamiento está disminuyendo significativamente", recoge el texto.

"Esto hace que muchos niños desnutridos estén en peligro. Al carecer de tratamiento, algunos pueden correr el riesgo de morirse ante el fuerte y duro invierno, cuando la comida escatime. Todos los indicadores apuntan a un invierno brutal para las familias más vulnerables de Afganistán", ha señalado.

LA CRISIS EMPEORA

El director del PMA en Afganistán, John Aylieff, ha explicado que "se ha estado alertando durante meses de que existen claras señales de que la crisis humanitaria está empeorando en el país, con unos datos que confirman los peores miedos". "Nuestros equipos están observando cómo muchas familias se saltan comidas durante días y toman medidas extremas para sobrevivir. Las muertes de niños están aumentando y existe el riesgo de que esto empeore y sea peor durante los próximos meses", ha lamentado.

"Afganistán se prepara para un invierno duro a medida que convergen múltiples crisis. La sequía ha afectado a medio país y ha destruido los cultivos. La pérdida de empleos y el debilitamiento de la economía ha erosionado los medios de vida de la población, a los que se suman los terremotos", ha explicado.

A esto se suma, según ha puntualizado, el "regreso forzoso desde Pakistán e Irán de 2,5 millones de afganos" desde comienzos de este año, muchos de los cuales llegan al país" desnutridos".

A medida que la crisis se profundiza, la ayuda humanitaria que llega a Afganistán se reduce, lo que "deja a millones de personas sin el apoyo necesario que estaba ayudando a la población a hacer frente al hambre y la desnutrición". "Necesitamos que llevar esta crisis de vuelta a los titulares para que los más vulnerables reciban la atención que necesitan", ha declarado Aylieff.

En este sentido, ha instado a "defender al pueblo afgano, que depende de la ayuda vital para sobrevivir". "Esta es la primera vez en décadas en que no podemos lanzar una respuesta significativa frente al invierno. Necesitamos 468 millones de dólares (unos 397 millones de euros) para ofrecer ayuda a seis millones de personas en Afganistán", ha añadido.

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE ALERTA DE LA FALTA DE ALIMENTOS

La organización Acción contra el Hambre ha advertido de que 3,7 millones de niños, en su mayoría menores de cinco años, se están viendo afectados por la situación, lo que supone un aumento de 200.000 respecto al año anterior. "Una de las principales razones es la pobreza", ha afirmado la ONG en un comunicado difundido con motivo de la publicación del IPC para Afganistán.

El análisis muestra que casi un 80 por ciento de las familias "no pueden permitirse alimentos nutritivos para sus hijos", recoge el documento, que ha aseverado que el acceso a la sanidad "también es un problema". "La falta de instalaciones sanitarias, las restricciones a la movilidad de las mujeres y, en especial, a las trabajadoras sanitarias, hacen que muchas personas no puedan acceder a la atención sanitaria que necesitan", ha sostenido.

"El acceso ha empeorado aún más debido a los recortes de financiación a gran escala que han provocado el cierre de al menos 305 centros de nutrición en Afganistán este año. Los recortes de financiación han afectado directamente a una unidad de alimentación terapéutica de Acción contra el Hambre en Kabul, que trata a más de mil niños con desnutrición aguda grave con complicaciones cada año", recoge el informe de la ONG.

Sin embargo, con motivo de los repentinos recortes en la financiación, esta unidad se vio obligada a cerrar durante un mes antes de encontrar financiación alternativa, tal y como ha explicado.

"Además de la pobreza y la falta de acceso a la atención sanitaria, Afganistán se sigue enfrentando a nuevas crisis que dificultan aún más la prevención y el tratamiento de la desnutrición", matiza la organización, que ha hecho hincapié en que existe un creciente riesgo a que las "tensiones fronterizas persistentes se desborden y causen más dificultades a la población afgana".