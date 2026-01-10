La ONU alerta de un "inaceptable" aumento de los secuestros y la violencia sexual en Sudán del Sur

Archivo - Crisis de refugiados en Joda, Sudán del Sur (archivo) - Europa Press/Contacto/Sally Hayden - Archivo

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Misión de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) ha denunciado este viernes un aumento "inaceptable" de los secuestros y la violencia sexual contra niños y mujeres en Sudán del Sur, fruto del "continuo deterioro de la situación política y de seguridad" en el país, y ha instado a "todas las partes" a respetar los Derechos Humanos y proteger a la población civil.

"El último informe trimestral sobre Derechos Humanos de la UNMISS revela un preocupante panorama de seguridad y protección de la población civil. Si bien se ha reducido el número total de incidentes relacionados con el conflicto, aumenta la preocupación por algunos de los abusos más graves que afectan a la población civil", ha expuesto Anita Kiki Gbeho, a cargo de la UNMISS.

En concreto, los asesinatos y lesiones de civiles se han reducido un 18 y un 41 por ciento respectivamente, pero los secuestros han aumentado un 20 por ciento y los casos de violencia sexual relacionada con el conflicto han crecido en un siete por ciento, de acuerdo con el último informe de la misión, publicado este viernes.

El documento revela que la protección de los civiles sigue "gravemente comprometida" en los estados de Equatoria Central, Jonglei, Unity, Alto Nilo, Bahr el-Ghazal Occidental y Equatoria Occidental, debido a los enfrentamientos armados generalizados. Asimismo, el desplazamiento forzado se ha convertido en uno de los principales lastres para los esfuerzos de consolidación de la paz, exponiendo además a los civiles a mayores riesgos y necesidades humanitarias.

Estos factores de riesgo van desde la persistente violencia intercomunitaria e intracomunitaria hasta la polarización étnica, pasando por las hostilidades entre las partes en conflicto y otros grupos armados o las tensiones políticas entre Gobierno y oposición.

Pese a que el informe de la UNMISS "ofrece cierta esperanza", Gbeho ha insistido en que "el aumento de los secuestros y la violencia sexual, así como la persistencia de las hostilidades armadas, son inaceptables".

"Todas las partes deben respetar el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y renovar su compromiso de proteger a los civiles. La rendición de cuentas por las violaciones y el respeto de los derechos humanos siguen siendo esenciales para fomentar la confianza, la reconciliación y una paz duradera en Sudán del Sur", ha sentenciado la responsable de la UNMISS.