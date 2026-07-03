La ONU alerta del riesgo de "otra catástrofe" ante la ofensiva de las RSF en El Obeid (Sudán): "Las señales son claras"

Archivo - El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, durante una rueda de prensa en México en abril de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Josue Perez - Archivo

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha alertado este viernes del riesgo de "otra catástrofe" en Sudán a causa de la amenaza de ofensiva a gran escala contra la ciudad de El Obeid, en la región de Kordofán (centro), por parte de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), sometida a "condiciones similares a un cerco" desde hace un año y medio.

"Las señales que llegan desde El Obeid son claras e inequívocas: otra catástrofe de Derechos Humanos se está desarrollando en Sudán, esta vez en la capital del estratégico estado de Kordofán Norte", ha dicho Turk, quien ha señalado que la población de la ciudad "es castigada por incesantes ataques con drones mientras las Fuerzas Armadas sudanesas y las RSF luchan por el control de las zonas que rodean la ciudad".

Así, ha detallado que su oficina ha documentado 15 ataques con drones contra la ciudad y sus alrededores entre el 6 y el 28 de junio, con al menos 45 civiles muertos, si bien ha alertado de que la cifra de víctimas "es probablemente mayor". Además, ha indicado que este tipo de ataques en Kordofán han causado daños en mercados, escuelas, gasolineras y otras infraestructuras.

"Estos ataques, sumados a la escasez de combustible, tienen un efecto acumulativo que dificulta que los civiles accedan a agua potable, alimentos, transporte y atención médica, así como que se comuniquen entre sí y con el mundo exterior", ha destacado, antes de indicar que "la escasez de agua potable está llegando a un punto crítico en El Obeid".

El jefe de Derechos Humanos de la ONU ha explicado que "con el inicio de la temporada de lluvias, la población se expone al riesgo de contraer enfermedades transmitidas por el agua", entre ellas el cólera, al tiempo que ha argüido que "la llegada masiva de decenas de miles de personas que huyen de la violencia en otras zonas de Kordofán está sobrecargando aún más los recursos".

"Algunas personas venden sus pertenencias para financiar su huida de la ciudad. Para muchos, el costo exorbitante del transporte y los constantes ataques a vehículos en las rutas de salida hacen que marcharse sea imposible", ha relatado Turk, quien ha denunciado además "patrones de ejecuciones sumarias, secuestros, torturas, malos tratos, violencia sexual y saqueo" en las rutas usadas por los desplazados.

En este sentido, ha hecho hincapié en que las personas que se quedan en El Obeid están también "en riesgo de arresto", dado que "las personas que han huido de zonas controladas por las RSF y sus fuerzas aliadas son acusadas con frecuencia de colaboración", lo que tiene lugar "en un contexto de aumento de los discurso de odio".

EVITAR UNA "REPETICIÓN" DE LO SUCEDIDO EN EL FASHER

Por ello, ha señalado que "la comunidad internacional no puede permitir que se repitan las atrocidades generalizadas que tuvieron lugar el año pasado en el campamento de desplazados de Zamzam y en El Fasher, Darfur Norte", en línea con las reiteradas alertas internacionales en este sentido y las denuncias de genocidio por parte de las RSF tras tomar la ciudad en octubre de 2025 tras año y medio de cerco.

Turk ha recordado que su oficina considera que al menos 6.000 personas fueron asesinadas "en solo tres días" después de la caída de El Fasher en manos de los paramilitares, liderados por Mohamed Hamdan Dagalo, conocido popularmente como 'Hemedti', antes de reseñar que el grupo perpetró crímenes de guerra y contra la humanidad en la localidad, "incluidos asesinatos en masa, ejecuciones sumarias, violencia sexual y torturas".

"Estos crímenes eran previsibles, y tanto yo como mi oficina emitimos repetidas advertencias. Sin embargo, no se impidieron", ha lamentado, antes de incidir en que la situación en El Obeid "no es un simulacro", sino "una alerta roja que tiene que llegar a los despachos de los jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo".

"Sus teléfonos deberían estar saturados en los próximos días y semanas, con propuestas sobre cómo prevenir crímenes atroces en El Obeid y en otros lugares de Kordofán, donde se están aplicando las mismas estrategias (que en El Fasher)", ha remarcado Turk, quien ha reclamado además al Consejo de Seguridad de la ONU que "cumpla con sus responsabilidades a la hora de impedir las atrocidades".

De esta forma, ha ahondado en que "el caso de El Obeid es un ejemplo paradigmático que demuestra por qué debe limitarse el uso del veto, tal como propusieron Francia y México hace más de diez años", antes de insistir en que la comunidad internacional "debe presionar a todas las partes, y en particular a las RSF", para detener la ofensiva contra El Obeid".

"También es necesario que se rindan cuentas por los crímenes cometidos. Debe garantizarse la evacuación segura y voluntaria de civiles de El Obeid", ha explicado, al tiempo que ha manifestado que es necesaria una "pausa humanitaria" para garantizar "la entrega sin obstáculos de alimentos y ayuda humanitaria a la ciudad y sus alrededores".

CRITICA LOS "BENEFICIOS OBTENIDOS DE UNA CARNICERÍA"

Por otra parte, Turk ha pedido "presentar más atención a la política económica de esta guerra" y ha criticado que, si bien "los líderes de las partes en conflicto tienen la mayor responsabilidad de tres años de sufrimiento atroz", "actores nacionales y extranjeros se benefician de una carnicería".

"Nuestro próximo informe se centrará en cómo los recursos provenientes de conflictos, específicamente el comercio de goma arábiga, están alimentando la economía de guerra en Sudán. Otros productos básicos clave incluyen el oro y el ganado", ha adelantado Turk, quien ha pedido además poner fin al suministro de armas a las partes en conflicto.

"Sin medidas para poner fin a esta situación, el conflicto corre el riesgo de prolongarse indefinidamente", ha argumentado, al tiempo que ha insistido en la necesidad de que haya "esfuerzos concertados" por parte de la comunidad internacional par que "asuma su responsabilidad a la hora de proteger a la población de Sudán y apoyar sus esfuerzos para un futuro pacífico, inclusivo y democrático".

Las alertas de Turk sobre la situación en El Obeid y el riesgo de repetición de las matanzas en El Fasher han llegado dos días después de que la organización no gubernamental Amnistía Internacional acusara a las RSF de cometer crímenes contra la humanidad y limpieza étnica en la capital de Darfur Norte, en el marco de la guerra desatada en abril de 2023 en el país africano.

El informe 'Ciudad sitiada, niños y niñas bajo fuego: Crímenes de lesa humanidad cometidos por las RSF en Darfur Norte', la ONG documenta casos de civiles asesinados, heridos, agredidos, torturados y detenidos en la ciudad y sus alrededores entre principios de 2024 y octubre de 2025, donde se han registrado además casos de traslado forzoso, violación, esclavitud sexual, exterminio y persecución.

El conflicto estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.