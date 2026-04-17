La ONU alerta de "riesgos" para los Derechos Humanos tras amenazas de paro armado en el norte de Colombia

Archivo - Bandera de Colombia en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia ha rechazado este jueves la "situación de riesgo y amenaza" que, ha lamentado, enfrenta la población civil del distrito de Riohacha, en el departamento de La Guajira, en el norte del país, por cuenta de "un paro armado de grupos no estatales" que "va en detrimento" de los Derechos Humanos, un día después de que las autoridades colombianas advirtieran de las amenazas de los autodenominados 'Conquistadores de la Sierra'.

"Exhortamos a los grupos armados no estatales a respetar los acuerdos firmados con el Gobierno Nacional y a respetar los derechos a la educación, el trabajo, la libre movilización, la vida e integridad de la población civil", ha manifestado la oficina en un mensaje publicado en sus redes sociales.

A su vez, ha instado a las autoridades del país a "desarrollar las acciones tendientes a la protección de la población civil" de ese mismo departamento, así como a "coordinar acciones entre autoridades civiles y militares, que permitan avanzar hacia la garantía y ejercicio pleno de los Derechos Humanos".

Este pronunciamiento llega dos días después de que la Defensoría del Pueblo advirtiera de la consolidación de "amenazas de paro armado por 72 horas" en el referido departamento por parte de los autodenominados 'Conquistadores de la Sierra', también conocidos como 'Los Pachencas'.

"Se consolidan amenazas de paro armado por 72 horas en La Guajira, circulan mensajes que incitan a la violencia, promueven acciones en contra de personas socialmente marginadas y señalan a la población civil como supuestos objetivos militares", recalcó entonces la institución colombiana tras informar de disparos contra locales comerciales ese mismo día en Riohacha.

Ante tal coyuntura, la Defensoría solicitó, en ese mismo mensaje publicado en redes sociales, al Ejecutivo central abordarla en el "espacio socio jurídico que se adelanta con 'Los Pachencas' e implementar acciones que permitan fortalecer compromisos y garantizar su monitoreo para proteger a la población civil", así como articular las decisiones en materia de seguridad, paz y justicia en beneficio de las comunidades.

Finalmente, la institución llamó al grupo armado a "cesar de manera inmediata" sus amenazas, reiterando el llamamiento a las autoridades competentes para adoptar medidas urgentes de prevención y protección que garanticen los derechos de la población en ese departamento.