La ONU alerta que Yemen se enfrenta como nunca desde 2022 a un conflicto a gran escala

Archivo - El enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg - Europa Press/Contacto/Eskinder Debebe/UN Photo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, ha advertido este viernes que el país se enfrenta ante el mayor riesgo de que se reanude la guerra desde 2022, tras los ataques perpetrados en los últimos días por los rebeldes hutíes dentro y fuera del territorio yemení.

"Yemen se enfrenta hoy a un riesgo mayor de que se reanude un conflicto a gran escala que en cualquier otro momento desde la tregua negociada por la ONU en abril de 2022", ha señalado en un comunicado en el que ha aludido a los bombardeos de la insurgencia hutí contra las provincias de Hadramut y Marib, donde este viernes un ataque con drones ha matado al menos a cinco personas.

Grundberg ha manifestado su preocupación por los ataques efectuados contra infraestructuras civiles, que se suman a las embarcaciones en el mar Rojo y el golfo de Adén, todos ellos ataques que amenazan con "el recrudecimiento de las tensiones regionales".

"Estos acontecimientos corren el riesgo de poner en peligro los logros de la tregua de 2022, reflejados en la relativa calma que se ha mantenido en el interior de Yemen en los últimos años, al tiempo que arrastran al país a una confrontación regional más amplia, con consecuencias devastadoras para su población", ha advertido el enviado especial de Naciones Unidas.

El diplomático sueco ha mantenido en las últimas semanas un "intenso diálogo" con los distintos actores de Yemen, pero también de la región y sus aliados internacionales, con vistas a "explorar opciones concretas que permitan reducir la tensión y revertir la trayectoria actual".

"Sigo convencido de que aún existe una vía diplomática. Requerirá voluntad política, decisiones difíciles y un compromiso genuino por parte de las partes", ha asegurado, antes de subrayar los beneficios "tangibles" que brinda est enfoque para los yemeníes: "desescalada militar; mayor estabilidad económica (...) y pasos hacia un proceso político inclusivo".

Sus declaraciones llegan después de que la coalición militar liderada por Arabia Saudí haya denunciado este viernes un ataque de las milicias hutíes contra la región de Najrán, en el sur del país, que se ha saldado con al menos once civiles heridos, incluido un menor de cuatro años.

Además, al menos cinco personas han muerto y casi una veintena han resultado heridas por un ataque de los hutíes contra la gobernación de Marib, una provincia situada en el centro de Yemen y bajo la autoridad del gobierno reconocido internacionalmente, en la segunda jornada de bombardeos contra esta zona y la provincia de Hadramut.

Los rebeldes hutíes controlan desde 2014 la capital de Yemen, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país, mientras que el gobierno reconocido internacionalmente tiene su sede en la ciudad de Adén, en el sur del territorio.