La ONU celebra el alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania por el Día de la Victoria

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres - Europa Press/Contacto/Mark Garten

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría General de Naciones Unidas ha celebrado este viernes el alto el fuego de tres días anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con motivo del día de la Victoria, una tregua que arrancará este sábado y terminará el lunes.

"El secretario general reitera su llamamiento a un alto el fuego inmediato, completo, incondicional y duradero, como primer paso hacia una paz justa, sostenible e integral, en consonancia con la Carta de Naciones Unidas, el Derecho Internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU", ha señalado el portavoz adjunto de la Secretaría General de la ONU, Farhan Haq, en declaraciones remitidas a Europa Press.

Trump ha informado de que los días 9, 10 y 11 de mayo habrá una tregua con motivo del Día de Victoria --que conmemora el triunfo soviético frente a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial-- después de que sus homólogos ruso y ucraniano, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, hayan aceptado la propuesta.

El alto el fuego incluye también un intercambio de 1.000 prisioneros de cada país. El anuncio se produce después de que Moscú asegurara que respetaría una tregua con motivo de las conmemoraciones los días 8 y 9 de mayo, un cese de las hostilidades que no coincidía con la propuesta ucraniana, anunciada para los días 6 y 7 de mayo.