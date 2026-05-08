La ONU celebra la reapertura del acceso humanitario a la ciudad de Akobo (Sudán del Sur) tras semanas de combates

Archivo - El Ejército de Sudán del Sur presenta armas incautadas tras combates con el SPLM-IO - Europa Press/Contacto/Samir Bol - Archivo

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha celebrado este viernes la promesa que han realizado las autoridades sursudanesas para facilitar el acceso humanitario a la ciudad de Akobo, donde una ofensiva del Ejército de Sudán del Sur para recuperar la localidad de manos de las milicias del Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés en la Oposición (SPLA-IO), ha desatado una crisis de desplazamientos e impedido a la población restante la posibilidad de recibir atención médica.

El Gobierno sursudanés emitió el 3 de marzo una orden de evacuación generalizada para la ciudad ante el comienzo de una ofensiva inminente contra el SPLA-IO, las milicias lideradas por el vicepresidente del país, Riek Machar, de nuevo enfrentado a su némesis política desde hace años, el presidente Salva Kiir, tras un infructuoso esfuerzo de reconciliación a través de un gobierno conjunto.

Se estima que unas 200.000 personas se encuentran actualmente desplazadas, incluyendo más de 100.000 que han cruzado la frontera hacia Tiergol, en Etiopía.

A tal punto ha llegado la crisis que el último análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC) ha avisado de que el condado entero de Akobo podría ser declarado bajo estado de hambruna en las próximas semanas.

Por ello, el coordinador humanitario en funciones de la ONU en Sudán del Sur, el doctor Humphrey Karamagi, ha celebrado el compromiso asumido por las autoridades sursudanesas "para facilitar el acceso humanitario a Akobo, estado de Jonglei, así como las garantías ofrecidas por todos para asegurar la protección del personal y los recursos humanitarios".

"Existe una breve oportunidad para llegar a las comunidades vulnerables antes del inicio de la temporada de lluvias, cuando el acceso se vuelve más difícil y las necesidades humanitarias se agravan", ha añadido.

"El acceso humanitario pleno, seguro y sostenido en este momento es esencial para que la asistencia urgente que salva vidas llegue a las comunidades afectadas y ayude a evitar un mayor deterioro de esta preocupante crisis humanitaria que estamos presenciando", ha concluido.