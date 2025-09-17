La ONU cifra en 40.000 los desplazados desde la ciudad de Gaza hacia el sur del enclave en 48 horas

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, ha informado este miércoles de que 40.000 palestinos han huido de la ciudad de Gaza hacia el sur en medio del inicio de la ofensiva contra esta zona ubicada en el norte del enclave palestino.

"No sé cómo puedes llamar a eso voluntario cuando te están dando opciones terribles (...) Es difícil imaginar que alguno de estos desplazamientos sean voluntarios en lo que es la definición más básica de la palabra", ha indicado durante una rueda de prensa.

Dujarric ha recordado que emitir órdenes de desplazamiento "no exime a las partes en conflicto de su responsabilidad de proteger a los civiles" y ha detallado que están haciendo "todo lo posible" para mantener en la ciudad de Gaza al personal de la ONU. "También tienen que preocuparse por sus propias familias", ha dicho.

Por otro lado, ha resaltado que desde mediados de agosto se han registrado unos 200.000 desplazamientos en todo el enclave palestino, donde han muerto ya más de 65.000 personas a causa de la ofensiva desatada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Ejército israelí ha habilitado este miércoles una ruta temporal para que los palestinos se desplacen desde la ciudad de Gaza hacia el sur del enclave palestino --a través de la carretera de Saladino-- que estará operativa hasta el viernes.