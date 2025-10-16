La ONU condena el asesinato de un candidato suní a las legislativas de Irak en un atentado que deja cuatro heridos

El presidente del Parlamento habla de "acto atroz de terrorismo"

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Misión de Asistencia de Naciones Unidas para Irak (UNAMI, por sus siglas en inglés) ha condenado este miércoles la muerte de Safá al Mashhadani, candidato parlamentario por uno de los mayores partidos suníes del país, a causa de la detonación de una bomba adherida a su coche, un suceso que ha dejado asimismo cuatro heridos y que ha tenido lugar a menos de un mes de los comicios.

"La UNAMI condena la explosión que tuvo como objetivo un vehículo en la zona de Tarmiya, en el norte de Bagdad, hoy, 15 de octubre de 2025, y que causó la muerte de un miembro del Consejo Provincial de Bagdad y candidato a las elecciones parlamentarias, Safá Al Mashhadani, y, según se informa, heridas a otras cuatro personas que lo acompañaban", ha indicado en un breve comunicado en el que además ha pedido a las autoridades del país que lleven a cabo una investigación "rápida y transparente" sobre los hechos.

También ha lamentado lo sucedido el presidente del Parlamento de Irak, Mahmud al Mashhadani, en un comunicado recogido por la agencia iraquí Shafaq donde lo ha calificado de "atroz acto de terrorismo" y ha incidido en la necesidad de "llevar a los perpetradores ante la justicia sin demora".

El primer ministro del país, Mohamed Shia al Sudani, ha ordenado en este sentido la formación de un equipo de investigación criminal para identificar y localizar a los responsables.

Al Mashhadani, miembro del Consejo Provincial de Bagdad y candidato al Parlamento iraquí por la Alianza por la Soberanía ha fallecido envuelto por las llamas generadas por la detonación de una bomba lapa colocada en su coche estacionado, mientras él estaba en un local viendo un partido de fútbol con sus cuatro acompañantes, que resultaron heridos.

El atentado ha tenido lugar a menos de un mes de que se celebren las elecciones parlamentarias en el país, previstas para el 11 de noviembre.

El político fallecido pertenecía a la Alianza para la Soberanía, una coalición liderada por el empresario Jamis al Janjar y que, con 63 escaños en el Parlamento iraquí, constituye uno de los principales partidos suníes que concurren a los comicios.