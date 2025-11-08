La ONU constata un récord de casi 270 ataques de colonos israelíes en Cisjordania durante octubre de 2025

La OCHA denuncia que el Ejército israelí ha matado a 42 niños cisjordanos desde principios de año MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha constatado 264 ataques de colonos israelíes en Cisjordania durante el pasado mes de octubre, en lo que se trata de un récord mensual desde el comienzo, en 2006, de los registros históricos de este departamento de la ONU.

El portavoz adjunto de la Secretaría General de la ONU, Farhan Haq, ha advertido de un "acusado aumento de la violencia colonial contra los palestinos, tanto en frecuencia como en gravedad", en particular desde el comienzo a finales de agosto de la temporada de recogida de aceitunas en Cisjordania, uno de los pilares de la deteriorada economía palestina.

De los más de 9.600 ataques de este tipo que lleva documentando la OCHA desde 2006, alrededor de 1.500 de ellos ocurrieron solo durante 2025, en lo que representa un 15 por ciento del total, según el portavoz en rueda de prensa este pasado viernes.

La ONU ha avisado una vez más de que la actuación de los colonos, respaldada en muchas ocasiones por el Ejército israelí, ha ejercido un impacto humanitario "devastador" desde el estallido de la guerra de Gaza el 7 de octubre. Desde entonces, más de 3.200 cisjordanos han sido desplazados debido a la violencia de los colonos y las consiguientes restricciones de acceso.

"Comunidades enteras de pastores han quedado completamente despobladas. Ha habido muertos, cientos de heridos -incluso por fuego real- y muchos más han perdido sus medios de subsistencia", ha lamentado el portavoz.

La OCHA afirma que también recibe informes diarios sobre otras acciones de colonos --que incluyen intimidación, allanamiento, amenazas y acoso-- que no se reflejan en las cifras publicadas, pero que, sin embargo, alimentan el "clima de coerción" que obliga a los palestinos a abandonar sus tierras de cultivo, sus hogares y sus comunidades.

Además, y según datos confirmados por la OCHA hasta el pasado miércoles, el número de niños palestinos que han matado las fuerzas israelíes en Cisjordania en lo que va del año asciende ya a 42, en lo que representa uno de cada cinco palestinos muertos en 2025.