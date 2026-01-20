La ONU defiende "la soberanía y la integridad territorial de los Estados" ante la crisis por Groenlandia

Archivo - Farhan Haq, el portavoz adjunto del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en rueda de prensa - Europa Press/Contacto/Giada Papini Rampelotto/Euro

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ONU ha indicado este lunes que su secretario general, António Guterres, no tiene un papel determinado en la crisis entre Estados Unidos y Europa originada por las pretensiones de la Administración de Donald Trump para adquirir Groenlandia, pero su portavoz, Farhan Haq, ha recordado que la Carta de Naciones Unidas defiende "la soberanía y la integridad territorial de los Estados Miembros, y también habla del derecho a la autodeterminación".

"Esta no es una situación en la que el Secretario General haya recibido un papel que desempeñar", ha señalado Haq en rueda de prensa sobre una posible mediación del dirigente portugués, antes de señalar que "desde su perspectiva, está muy claro lo que cree que debe suceder".

Al hilo, ha recordado que "la Carta de las Naciones Unidas consagra la soberanía y la integridad territorial de los Estados Miembros, y también habla del derecho a la autodeterminación". "Estos son aspectos importantes que debemos preservar y proteger a medida que avanzamos", ha agregado.

El portavoz de Guterres se ha pronunciado de esta manera en medio de las tensiones entre Estados Unidos y los miembros europeos de la OTAN, que han mostrado su descontento con los aranceles anunciados por Donald Trump para el 1 de febrero contra los países que han participado en maniobras militares en Groenlandia. En este contexto, la Unión Europea ha mantenido que no descarta ninguna opción, ante la posibilidad de responder con una batería de aranceles o con el mecanismo anticoerción, que prevé sanciones comerciales contra terceros países que presionen económicamente para forzar decisiones internas del bloque.