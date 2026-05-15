La ONU denuncia un ataque con drones contra uno de sus vehículos en Jersón, Ucrania

El jefe de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Tom Fletcher, durante una rueda de prensa en mayo de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Bianca Otero

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha denunciado un ataque con drones contra uno de sus vehículos en la provincia ucraniana de Jersón en el marco de los ataques perpetrados el jueves por Rusia contra el país, un hecho denunciado previamente por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que se saldó sin heridos.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha especificado en un comunicado que el vehículo estaba "claramente marcado" y sufrió "graves daños" tras "dos ataques con drones" cuando era parte de unas labores de entrega de suministros a civiles en Ostriv.

"La misión consistía en entregar alimentos y lámparas solares a los residentes de esta zona de difícil acceso. Si bien el equipo logró salir del lugar sano y salvo, este no es un incidente aislado", ha lamentado, al tiempo que ha especificado que entre enero y abril de 2026 "se han registrado 56 incidentes de violencia contra trabajadores humanitarios" en el marco del conflicto.

Zelenski afirmó el jueves que "el jefe (local) de la OCHA y otros ocho miembros del personal se encontraban dentro" del vehículo en el momento del ataque. "Afortunadamente, nadie resultó herido. El personal de la misión ha sido evacuado", dijo, en medio de una oleada de ataques rusos que dejó 24 muertos en la capital, Kiev.