La ONU denuncia el impacto sobre la respuesta al brote de ébola de los ataques armados en el este de RDC

Archivo - Soldados en Masisi, en la provincia de Kivu Norte, en el este de República Democrática del Congo (RDC) - ALAIN UAYKANI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha denunciado los ataques perpetrados durante los últimos días por personas armadas no identificadas en zonas del este de República Democrática del Congo (RDC), incluida la muerte de cuatro desplazados y dos personas implicadas en la respuesta al ébola, y ha alertado del impacto de las hostilidades en las actividades para intentar contener el brote, que deja ya más de 8.100 casos y 3.900 fallecidos.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha señalado en un comunicado que "la creciente violencia en el este de RDC sigue causando la muerte de civiles, provocando desplazamientos y afectando a las operaciones humanitarias, incluidas las iniciativas para responder al brote de ébola", ante los temores por la expansión de la enfermedad.

Así, ha detallado que los enfrentamientos registrados recientemente en los alrededores del campamento de desplazados de Rhoe, en la provincia de Ituri, han dejado cuatro desplazados muertos y han forzado a huir a otras 3.000 personas. "La inseguridad también ha obligado a las organizaciones humanitarias, incluidos los socios que colaboran en la respuesta al ébola, a suspender los desplazamientos en algunas zonas de la región", ha destacado.

El organismo ha lamentado además que dos personas que "participaban en actividades de respuesta al ébola" murieron en incidentes el 27 y el 28 de septiembre en el territorio de Lubero, en la adyacente provincia de Kivu Norte, al tiempo que ha especificado que los enfrentamientos en el territorio de Masisi han provocado el desplazamiento de más de 24.000 personas desde mediados de septiembre.

"También se han registrado episodios de violencia en las provincias de Kivu Sur y Tanganica, lo que ha obligado a miles de personas más a abandonar sus hogares y ha aumentado las necesidades humanitarias", ha alertado la OCHA, que ha remarcado que a todo ello su suma la falta de financiación para operaciones de ayuda, con el Plan de Respuesta Humanitaria financiado solo a la mitad de los 2.100 millones de dólares (cerca de 1.850 millones de euros) solicitados.

"Esto limita la capacidad de la ONU para mantener estas iniciativas en un contexto en el que las necesidades siguen aumentando y el brote de ébola persiste", ha manifestado, antes de reiterar "la necesidad de garantizar un acceso humanitario seguro, sostenido y sin trabas a las personas necesitadas", así como de "mantener el apoyo internacional para ayudar a contener el brote y prestar asistencia vital".

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha confirmado hasta ahora 8.116 casos y 3.924 muertos por el brote de ébola declarado a mediados de mayo, que afecta a siete provincias y que es desde hace semanas el más mortífero en la historia del país y el segundo a nivel mundial, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin de otro brote, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.