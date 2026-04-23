La ONU denuncia "reiteradas violaciones" de la soberanía siria por parte de Israel

Archivo - El enviado especial adjunto del secretario general de Naciones Unidas para Siria, Claudio Cordone - Europa Press/Contacto/Xinhua - Archivo

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial adjunto de Naciones Unidas para Siria, Claudio Cordone, ha denunciado este miércoles que este país sufre "enormes dificultades y reiteradas violaciones de su soberanía", apuntando en concreto a Israel, a cuyas autoridades ha atribuido tanto incursiones como detenciones de nacionales sirios, al tiempo que ha señalado que "decenas de israelíes han cruzado varios cientos de metros hacia la Zona de Separación" entre ambos países.

"La actividad militar israelí en el sur de Siria continúa contraviniendo los acuerdos vigentes y el Derecho Internacional", ha subrayado el enviado del secretario general, António Guterres, citando en concreto la ejecución en marzo de "ataques aéreos contra infraestructura militar siria por primera vez desde julio de 2025" y de "incursiones en territorio sirio casi a diario", incluida una operación contra el partido-milicia chií libanés Hezbolá en el sur de Líbano perpetrada desde Jabal al Sheij, cerca del Monte Hermón, en territorio sirio.

Asimismo, Cordone ha denunciado que "las fuerzas israelíes también han continuado instalando puestos de control y deteniendo a ciudadanos sirios". "Ayer visité la UNDOF (Fuerza de Naciones Unidas de Observación de la Separación) y, en la Zona de Separación, me reuní con las familias de algunas de las más de 50 personas que aún permanecen detenidas, algunas desde hace más de un año", ha señalado, transmitiendo la "angustia" de las familias "por no tener noticias sobre el destino y el paradero" de los detenidos.

El enviado también ha señalado, en línea con las transgresiones israelíes, que "decenas" de ciudadanos de este país "han cruzado varios cientos de metros hacia la Zona de Separación, cerca de la aldea de Hadar", este mismo miércoles, mostrando además un comportamiento "altamente provocador".

"Fueron devueltos por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que han condenado el incidente", ha reconocido al Ejército israelí, que ha anunciado en sus redes que el contingente que devolvió a "unos 40 ciudadanos" a territorio nacional "los detuvo en el lugar" y que ya "han sido entregados a la Policía israelí". "Las FDI condenan enérgicamente el incidente y recalcan que se trata de un grave delito que pone en peligro a civiles y a las propias fuerzas", destaca el comunicado del Ejército.

Con todo, en cuanto al contexto global de la situación, Cordone ha reiterado el "enérgico llamamiento (de la ONU) a Israel para que cese las violaciones, respete la soberanía e integridad territorial de Siria, cumpla con el Acuerdo de Separación de Fuerzas de 1974 y prevenga incidentes" como el ocurrido este miércoles.

Asimismo, ha instado a las autoridades israelíes "a que devuelvan a todos los detenidos sirios capturados en violación del Derecho Internacional". "Espero que las conversaciones entre Israel y Siria, con la mediación de Estados Unidos, puedan conducir a acuerdos de seguridad sostenibles", ha apostillado.

LA ONU FELICITA A DAMASCO PERO ALERTA DE LA CRISIS ECONÓMICA

Claudio Cordone también ha tenido palabras para el Gobierno sirio, al que ha felicitado por sus esfuerzos en materia de seguridad, "con el despliegue de fuerzas de seguridad sirias en posición defensiva para controlar las fronteras", así como con "la detención de varias células afiliadas a Hezbolá que planeaban ataques dentro de Siria o contra Israel y la destrucción de túneles de contrabando transfronterizos y la confiscación de armas y otros equipos militares".

Con todo, a alertado de que, "a finales de marzo, ataques con drones desde territorio iraquí alcanzaron instalaciones militares en el noreste, incluyendo emplazamientos utilizados anteriormente por las fuerzas estadounidenses, si bien los esfuerzos bilaterales y el actual alto el fuego regional contribuyeron al restablecimiento de la calma".

En la misma zona, el enviado de Guterres ha destacado "avances graduales en la implementación del acuerdo del 29 de enero entre el Gobierno sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias" kurdas, a falta de resolver, entre otras cuestiones, las "relacionadas con la educación, la integración militar y administrativa, y los nombramientos políticos", si bien ha mostrado su "confianza" en que se resolverán.

"Por el contrario, no se registraron avances en la implementación de los elementos de la hoja de ruta de Sueida", donde el pasado verano "el Gobierno, las fuerzas vinculadas al gobierno y otros actores cometieron violaciones generalizadas y graves del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos".

"Han continuado las protestas, incluyendo las manifestaciones del 11 de abril que exigían la autodeterminación, mejores condiciones de vida y la liberación de los detenidos", ha indicado, antes de explicar que "el deterioro de las condiciones socioeconómicas, junto con las supuestas restricciones a la libertad de expresión dentro de Sueida, están generando nuevas fricciones".

No obstante, la crisis no está siendo exclusiva de Sueida y el propio Cordone ha alertado de que "las dificultades económicas se están traduciendo en malestar social", con "nuevas protestas" en todo el país.

Ante este trasfondo, ha calificado como "esencial para la recuperación" el establecimiento de "una sólida base legislativa para las reformas", entre las cuales ha resaltado la importancia de las dirigidas a "apoyar la inversión".

"Celebramos la colaboración de las autoridades sirias con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en este sentido", ha señalado, recalcando también "la importancia de continuar las acciones para el levantamiento de las sanciones y para abordar sus consecuencias". "Se necesita un compromiso internacional sostenido y coordinado para apoyar la transición política liderada por Siria", ha agregado.