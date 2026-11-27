El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, ha manifestado este viernes su "profunda preocupación" por la decisión de las autoridades de Costa Rica de impedir en el aeropuerto la entrada al país de la relatora especial de la ONU para el territorio palestino ocupado, Francesca Albanese, alegando presuntos motivos de seguridad nacional.

En un breve comunicado compartido en redes sociales, Turk ha señalado que esta medida "resulta difícil de conciliar" con el compromiso histórico de Costa Rica con la defensa de los Derechos Humanos, y ha instado a las autoridades costarricenses a revisar "urgentemente" su decisión, permitiendo la entrada de Albanese en el país.

La petición del Alto Comisionado llega después de que el Gobierno conservador de Costa Ria haya impedido la llegada de la relatora especial bajo la acusación de que sobre ella pesa "una alerta internacional por vínculos con actos terroristas". Albanese viajaba invitada por la Universidad de Costa Rica para recibir un doctorado honoris causa por su trayectoria.

La representante de Naciones Unidas asegura haber vivido "una situación bastante intimidante" en el Aeropuerto Juan Santamaría, desde el que varios agentes pretendían colocarla en un vuelo de regreso a París. Tras comprobar su identidad, las autoridades "aceptaron" que no fuese a París, sino a México, su siguiente destino. Sin embargo, la Sala Constitucional de Costa Rica ha ordenado más tarde "adoptar las medidas necesarias" para que permanezca en el país mientras se resuelve el recurso de habeas corpus presentado a su favor.