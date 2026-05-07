La ONU insta a Túnez a dejar de usar la justicia para "restringir derechos y libertades"

El Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, Volker Turk - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha instado este jueves a las autoridades de Túnez a poner fin al "creciente" uso de la justicia con el objetivo de "restringir derechos y libertades", especialmente a periodistas, abogados y organizaciones de la sociedad civil.

"Observamos una tendencia creciente en la que las autoridades tunecinas recurren a sanciones judiciales para restringir el ejercicio del derecho a la libertad de asociación, sin apenas tener en cuenta los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad necesarios para que tales limitaciones sean admisibles", ha declarado en un comunicado en el que ha denunciado las suspensiones temporales de "importantes" organizaciones de Derechos Humanos.

En este sentido, ha indicado que esta misma semana un tribunal tunecino ha suspendido por un 30 días la actividad de la organización internacional Abogados Sin Fronteras, "alegando un error normativo", tan solo días después de emitir una medida similar contra la Liga Tunecina por los Derechos Humanos --que desempeñó un papel crucial durante la etapa del diálogo nacional después de la revolución de 2011, germen de la Primavera Árabe--.

"Las autoridades suelen alegar irregularidades en la financiación y las auditorías como base para dichas suspensiones, que pueden paralizar por completo la labor esencial de las organizaciones en materia de Derechos Humanos", ha manifestado.

Estas decisiones, ha considerado Turk, muestran la "continua represión y las restricciones al espacio cívico" por las autoridades, socavando los derechos de los ciudadanos "protegidos por la Constitución" del país así como las obligaciones internacionales de este en materia de Derechos Humanos".

Por otra parte, el abogado austriaco ha lamentado que "las restricciones gubernamentales a los medios de comunicación siguen intensificándose", con cerca de una treintena de periodistas detenidos el pasado año y condenados a diversas penas de prisión por conductas "vinculadas" a su actividad profesional, en virtud de "disposiciones de redacción ambigua de un decreto ley de 2022 sobre 'combate de los delitos relacionados con los sistemas de información y comunicación' y otra legislación".

"Las restricciones a las libertades fundamentales deben seguir siendo excepcionales, fundamentadas en una ley clara, necesarias y proporcionadas para alcanzar un objetivo legítimo, no discriminatorias y acompañadas del debido proceso y una supervisión judicial efectiva", ha declarado, tras pedir la liberación "inmediata y sin condiciones" de todos los detenidos o encarcelados por "haber expresado sus opiniones, protegidas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos".

Turk ha reclamado el levantamiento de "todas las restricciones arbitrarias a las libertades de expresión y asociación" y ha indicado que "la falta de un tribunal constitucional en funcionamiento sigue siendo una importante deficiencia institucional para garantizar salvaguardias efectivas de los Derechos Humanos".

"Defender el Estado de derecho en Túnez requiere mayores garantías institucionales, la protección del espacio cívico y una reforma legislativa inclusiva y basada en los derechos, en consonancia con los compromisos internacionales del país en materia de Derechos Humanos (...) Los avances democráticos y en materia de Derechos Humanos logrados por Túnez después de 2011 deben mantenerse, no desmantelarse progresivamente", ha agregado.