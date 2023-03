La ONU se muestra "alarmada" por el impacto del conflicto en los menores en Nigeria

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador humanitario de la ONU en Nigeria, Matthias Schmale, ha asegurado este viernes, tras visitar en la víspera un campamento de desplazados internos en el estado de Borno, que está "alarmado" por el impacto del conflicto en la población más vulnerable, especialmente los menores.

"Las mujeres me dijeron que no habían recibido asistencia alimentaria en más de tres meses y que están luchando para alimentar a sus familias. Algunos niños describieron pasar varios días sin comer lo suficiente. Las madres me decían que sus hijos se acuestan llorando de hambre", ha detallado en un comunicado publicado por Naciones Unidas.

Según los datos ofrecidos por Schmale, hay cerca de 4,4 millones de personas que necesitan asistencia alimentaria debido a la temporada de escasez en los estados de Borno, Adamawa y Yobel, donde las cifras de desnutrición están comenzando a aumentar.

"Se prevé que la desnutrición aguda grave se duplique en comparación con el año pasado y afecte a unos 690.000 niños. El Gobierno (de Nigeria) y la comunidad humanitaria deben redoblar los esfuerzos para evitar que esto suceda", ha sentenciado.

Schmale también ha mostrado preocupación por los más de 4.000 menores en edad escolar que se encuentran en el campamento que visitó y que no han podido asistir a la escuela "en años". "Solo una de las 17 mujeres que conocí en el campamento sabía leer o escribir", ha lamentado.

Por todo ello, ha hecho un llamamiento a apoyar a las autoridades para que "todos los niños tengan acceso a la educación". "De lo contrario, se verán privados de un futuro mejor y nunca podrán realizar su potencial, sus sueños y aspiraciones", ha dicho.

Finalmente, ha pedido a los donantes que contribuyan, ya que solo el ocho por ciento de los 1.300 millones de dólares (1.197 millones de euros) ha llegado, una cantidad total que esperan que brinde asistencia a las seis millones de personas necesitadas.