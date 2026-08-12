La ONU nombra al general paquistaní Yawad Ahmed como nuevo comandante de la MINURSO

Archivo - Imagen de archivo de un integrante de las fuerzas de paz de la ONU. - picture alliance / dpa - Archivo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha anunciado este martes el nombramiento del general paquistaní Yawad Ahmed como nuevo comandante de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO).

Ahmed remplaza al general bangladeshí Fakhrul Ahsan, quien finalizó sus servicios al frente de la MINURSO el 2 de agosto.

La ONU ha destacado la experiencia de más de 35 años del general Ahmed en el Ejército de Pakistán y diferentes misiones de paz de Naciones Unidas.

La resolución 2797, por la que el Consejo de Seguridad renovó el mandato de la MINURSO el 31 de octubre de 2025 por un año más, llama a las partes a entablar "conversaciones sin condiciones previas, tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos" y reconoce que "una verdadera autonomía podría ser el resultado más factible".

La MINURSO, cuyo cometido principal cuando se estableció en 1991, tal y como indica su nombre, era la celebración de un referéndum en este territorio para que los saharauis pudieran ejercer su derecho de autodeterminación. Sin embargo, más de 30 años después Naciones Unidas sigue incluyendo al Sáhara Occidental en el listado de territorios no autónomos pendientes de descolonización.