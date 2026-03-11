La ONU pide "exenciones" para la entrega de ayuda humanitaria a través del estrecho de Ormuz

Archivo - El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Tom Fletcher - Europa Press/Contacto/Evan Schneider - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general adjunto de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, ha instado a los países a garantizar que haya "exenciones" para permitir la entrega de ayuda humanitaria a nivel mundial debido a la paralización del estrecho de Ormuz por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Hacemos un llamamiento a todas las partes para que garanticen que tengamos exenciones humanitarias para nuestros suministros humanitarios, de modo que podamos llegar a cualquiera y en cualquier lugar, sobre la base de la necesidad y no por motivos políticos", ha señalado durante una rueda de prensa celebrada desde la ciudad suiza de Ginebra.

En este sentido, ha mostrado preocupación por una mayor escalada en la región de Oriente Próximo que pueda "dañar otras rutas de suministro" a nivel mundial. "Todo esto tiene un impacto directo en nuestros suministros humanitarios, incluyendo en áreas de necesidad clave en el África subsahariana", ha recordado.

Fletcher --que ha mostrado preocupación por el aumento de los precios de los alimentos, la energía o los fertilizantes-- ha explicado que el coste de la respuesta humanitaria debido a la guerra en Irán ha aumentado y las agencias tendrán ahora que "priorizar" los recursos que tienen.

Por otro lado, Fletcher ha señalado que "todos los civiles, dondequiera que se encuentren en la región, deben ser protegidos", incluyendo escuelas, hospitales o infraestructuras energéticas, mientras que también ha hecho un llamamiento a "proteger al personal humanitario y facilitar su movimiento".

"Lograr la paz es difícil, pero siempre es mejor y requiere más valentía que la alternativa", ha expresado Fletcher, instando así a llevar a cabo una "diplomacia estratégica" de carácter "sereno, racional, paciente y esperanzador".

En este sentido, ha pedido renovar el compromiso con "la estabilidad, una gobernanza fiable y el Derecho Internacional". "Los acontecimientos de las últimas dos semanas confirman una vez más que vivimos en una época de brutalidad, impunidad e indiferencia. El andamiaje basado en normas, diseñado para contener los peores excesos de la guerra, se está resquebrajando", ha advertido.