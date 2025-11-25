La ONU pide a Nigeria que "adopte todas las medidas legales posibles" para frenar el secuestro de estudiantes

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha reclamado este martes a las autoridades de Nigeria que "adopten todas las medidas legales posibles" para hacer frente al aumento de los secuestros de estudiantes en ataques contra escuelas en el país africano y ha recalcado la necesidad de que los responsables de estos "ataques atroces" rindan cuentas.

"Estamos consternados por el reciente aumento de secuestros masivos en el centro-norte de Nigeria. Instamos a las autoridades nigerianas, a todos los niveles, a que tomen todas las medidas legales para garantizar que estos atroces ataques cesen y que los responsables rindan cuentas", ha dicho el portavoz de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Thameen al Kheetan.

Así, ha recordado que "al menos 402 personas, en su mayoría estudiantes, han sido secuestrados en los estados de Níger, Kebbi, Kwara y Borno desde el 17 de noviembre" y que "únicamente 88 de ellos han sido liberados o han logrado escapar de sus captores".

"Pedimos a las autoridades nigerianas a garantizar el regreso seguro junto a sus familias de todas las personas que aún se encuentran en cautiverio y a prevenir nuevos secuestros", ha dicho, al tiempo que ha solicitado la apertura de investigaciones "rápidas, imparciales y efectivas" sobre los raptos y que los responsables sean llevados ante la justicia.

El noreste de Nigeria es el epicentro de las actividades de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), si bien durante los últimos años la inseguridad se ha extendido a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas sobre la posible expansión de redes y bandas criminales, con su consiguiente impacto sobre la población civil.