La ONU pide la suspensión de las ejecuciones en el este de Libia tras más de 30 ajusticiamientos en las últimas semanas

Archivo - Izado en el Parlamento andaluz de la bandera de las Naciones Unidas con motivo de su 76º aniversario. A 18 de octubre de 2021, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha reclamado este jueves la suspensión de las ejecuciones por parte de las autoridades asentadas en el este de Libia tras más de 30 ejecuciones durante las últimas semanas, que marcaron el fin de una moratoria 'de facto' a la pena capital durante los últimos 15 años.

La Misión de Apoyo de la ONU en Libia (UNSMIL) ha expresado su "grave preocupación" por estas ejecuciones y ha solicitado a las autoridades orientales que "suspendan inmediatamente futuros ajusticiamientos", según un comunicado publicado a través de redes sociales.

"Desde que surgieron las primeras informaciones sobre las ejecuciones, la UNSMIL ha mantenido un diálogo constante con las autoridades pertinentes, tanto a nivel político como técnico, instando a que se suspendan los ajusticiamientos y a que los casos en cuestión sean objeto de una revisión minuciosa y creíble, conforme a las obligaciones de Libia en materia de Derechos Humanos", ha detallado.

Así, ha recalcado que "lamenta profundamente" que estos esfuerzos no hayan derivado en una detención de las ejecuciones, antes de insistir que estos hechos "suscitan graves preocupaciones en materia de Derechos Humanos en un momento en que resulta crucial fortalecer la confianza pública en las instituciones del Estado, el Estado de derecho y la reconciliación nacional".

La misión, que ha subrayado que reconoce la responsabilidad de las autoridades competentes a la hora de "proteger a la población" y "garantizar la rendición de cuentas por actos de terrorismo y otros delitos graves", ha mostrado su disposición a "interactuar de forma constructiva" para "fortalecer la administración de justicia y proteger el derecho a la vida y las garantías de un juicio justo".

Libia atraviesa desde hace años una situación de bicefalia --iniciada a raíz del derrocamiento y ejecución de Muamar Gadafi en octubre de 2011 en el marco de la guerra civil y acentuada tras el aplazamiento de las elecciones de 2021--, con unas autoridades paralelas asentadas en el este, sin que las conversaciones de reintegración hayan logrado por ahora reunificar la administración libia.