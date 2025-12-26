La ONU toma nota de la última iniciativa de paz del primer ministro sudanés y da su apoyo a un alto el fuego

Archivo - Imagen de archivo de ciudadanos sudaneses en Omdurman (Sudán) - Europa Press/Contacto/Mohamed Khidir - Archivo

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría General de Naciones Unidas ha tomado constancia de la última iniciativa de paz presentada por el primer ministro de Sudán, Kamil Idris, para intentar poner fin al devastador conflicto abierto con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

Esta semana, el primer ministro sudanés se declaró preparado para "mejorar las relaciones" con los países que apoyan a las Fuerzas de Apoyo Rápido, en referencia velada a Emiratos Árabes Unidos, días después de presentar un plan de paz al Consejo de Seguridad de la ONU que contempla un alto el fuego y una iniciativa para que la comunidad internacional supervise el cese de hostilidades.

En respuesta, el portavoz Stepháne Dujarric, en nombre del secretario general de la ONU, António Guterres, ha confirmado que "toma nota" de la iniciativa de paz e insistido en que "la búsqueda de una paz duradera e inclusiva es esencial ahora que el conflicto entra en un nuevo año".

Naciones Unidas apoya una resolución "que ponga fin al conflicto en curso y preserve la unidad y la integridad territorial del país" y "exhorta a las partes a acordar un cese inmediato de las hostilidades y a alcanzar un alto el fuego duradero".

"El secretario general alienta a todos los actores sudaneses a priorizar el compromiso y la articulación de una visión compartida para una transición liderada por civiles", ha añadido el portavoz.

La ONU recuerda además que el enviado del secretario general para Sudán, Ramtane Lamamra, "sigue dispuesto a impulsar las consultas con ambas partes para lograr una solución inclusiva y sostenible del conflicto, complementando e intensificando los esfuerzos en curso de los Estados miembros y los socios clave".