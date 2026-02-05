La ONU y la UA condenan el asesinato del hijo mayor de Gadafi y piden contención a todas las partes en Libia

Archivo - Fotografía de archivo de Saif al Islam, hijo mayor del fallecido líder libio Muamar Gadafi - Europa Press/Contacto/x99 - Archivo

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas y la Unión Africana (UA) han condenado en las últimas horas el asesinato de Saif al Islam, hijo del fallecido líder libio Muamar Gadafi, y han pedido contención para evitar que la situación impacte negativamente sobre el proceso de transición de cara a la convocatoria de elecciones y la reunificación administrativa y territorial del país africano.

La Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) ha mostrado su "profunda preocupación" por el asesinato de Saif al Islam y ha expresado sus condolencias a su familia, al tiempo que ha condenado "firmemente" este tipo de sucesos y "todos los actos de violencia similares".

Así, ha sostenido a través de un comunicado que este tipo de acciones "socavan el Estado de derecho, violan la santidad de la vida humana y amenazan la paz y la estabilidad en Libia", antes de reseñar que el asesinato del hijo de Gadafi "subraya la urgente necesidad de abordar todos los casos de este tipo de asesinatos en el país".

"La UNSMIL pide urgentemente a las autoridades competentes de Libia que investiguen de forma rápida y transparente este crimen para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia, así como que adopten medidas decisivas para poner fin a este patrón de violencia", ha destacado.

En esta línea, ha reclamado "a todas las partes" que "ejerzan contención y eviten cualquier comportamiento que pueda incrementar las tensiones o poner en peligro la seguridad y la estabilidad en el país". "Es necesaria una solución política para Libia como un medio para lograr estabilidad y desarrollo a corto plazo", ha zanjado.

Por su parte, el presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, ha mostrado su "profunda preocupación" por lo sucedido y ha condenado "firmemente" este "acto violento, que amenaza con socavar aún más los esfuerzos para una transición política creíble e inclusiva en Libia".

Ali Youssouf ha hecho hincapié en que "es imperativo resolver las diferencias políticas a través de medios pacíficos y legales", al tiempo que ha expresado sus condolencias a la familia de Saif al Islam y ha pedido a las autoridades que "mantengan el Estado de derecho y garanticen que las circunstancias de este asesinato son investigadas a fondo" para que los responsables "rindan cuentas".

Por último, ha hecho igualmente un llamamiento a "la contención y la calma" en el país y ha reiterado "el continuado compromiso de la UA con el apoyo al pueblo libio y las instituciones en sus esfuerzos para lograr una solución duradera, consensuada y pacífica a la crisis política y de seguridad que afecta al país desde 2011".

Los llamamientos se suman al realizado el miércoles por el Consejo Presidencial de Libia, principal organismo de las autoridades internacionalmente reconocidas en el país, que reclamó a todas las partes "esperar" a los resultados de las investigaciones, sin que por ahora nadie haya reivindicado la autoría del asesinato de Saif al Islam.

El asesinato fue confirmado a última hora del martes por su abogado, Abdulá Ozman Abdurrahim, quien detalló que el hijo de Gadafi fue asesinado por cuatro personas armadas no identificadas que lograron irrumpir en su vivienda en la ciudad de Zintan, al suroeste de la capital, Trípoli. Además, pidió una investigación internacional para enjuiciar a los responsables.

El hijo mayor de Gadafi, quien fue considerado en el pasado como un posible sucesor de su padre --capturado y ejecutado en octubre de 2011 durante un levantamiento armado en el marco de la 'Primavera Árabe'--, fue condenado a muerte por un tribunal libio por cargos de crímenes de guerra cometidos precisamente durante dicho conflicto.

Sin embargo, una milicia afín a las autoridades instauradas en el este del país --respaldadas por el Ejército Nacional Libio, encabezado por Jalifa Haftar--, le pusieron en libertad en 2017 tras seis años en sus manos, una medida criticada por el Gobierno reconocido internacionalmente, que cargó contra la "amnistía" aprobada por el Parlamento con sede en Tobruk.

Saif al Islam, sobre quien además pesa una orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI), se presentó en 2021 a las elecciones presidenciales convocadas para ese año, que fueron finalmente canceladas, sin que hasta ahora se haya fijado una nueva fecha para la celebración de los comicios.

Libia continúa en estos momentos dividida en dos administraciones después de que la Cámara de Representantes diera por finalizado el mandato de Abdul Hamid Dbeibé por el aplazamiento de las citadas presidenciales --dando por roto el acuerdo destinado a garantizar la unificación-- y nombrara otro primer ministro, algo rechazado por el Gobierno de Trípoli, que sigue siendo el reconocido a nivel internacional.