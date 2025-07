La ONU ve el problema de la deuda como una "crisis silenciosa" y alerta del "aislamiento de los prestatarios"

Grynspan llama a "convertir las vulnerabilidades individuales en resiliencia colectiva"

Destaca que el Compromiso de Sevilla es "más específico que otros documentos" dado el "consenso" existente

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Conferencia de la Organización de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Rebeca Grynspan, ha descrito este miércoles el problema de la deuda pública mundial como una "crisis silenciosa" y ha instado a poner fin al "aislamiento de los prestatarios" frente a un grupo de acreedores "muy cohesionado".

"No se trata de la capacidad de hablar, sino de dar forma a los resultados, de transformar esta vulnerabilidad. El grupo de expertos sobre la deuda nos alerta. Hoy, 3.400 millones de personas viven en países que gastan más en el pago de la deuda que en salud o educación", ha indicado durante una rueda de prensa en el marco de la IV Conferencia Internacional para la Financiación al Desarrollo (FFD4) celebrada en Sevilla.

Así, ha lamentado que estos países han pagado 920.000 millones de dólares "en el reembolso de la deuda en tan solo el último año". Sin embargo, ha advertido, "en todos los foros donde se negocia esta situación los prestatarios no están unidos".

"Esta asimetría", ha continuado, "no es inevitable, es una elección". "Hoy estamos aquí para hacer esa elección, ha dicho, antes de aplaudir el texto del Compromiso de Sevilla, que "reconoce el compromiso y el imperativo de apoyar los foros de prestatarios para que los países compartan experiencias y estrategias para promover estándares de préstamo responsables". "Esto es un punto muy importante del documento y debe ser celebrado y aplicado", ha añadido.

En este sentido, ha explicado que la idea es que estos países "puedan negociar mejor sus intereses". "Si podemos hacer todo esto, podemos lograr un gran cambio. Tenemos que ser conscientes también de los problemas anteriores y aprender de lo que no ha funcionado en el pasado", ha recalcado.

"Nosotros cooperamos con otras entidades, pero esta es una cuestión de vital importancia para lograr una financiación sostenible, y el Compromiso de Sevilla es clave en esto, así que mostramos todo nuestro apoyo", ha destacado Gryspan, que ha hecho hincapié en que esta cumbre sirve de "plataforma para que estos países hablen con libertad dado que en otros foros no pueden hacerlo porque forman parte de las negociaciones y no se comparten experiencias".

AISLAMIENTO Y COHESIÓN

La veterana política costarricense ha recalcado que "los deudores están aislados y tienen enfrente a un grupo bien cohesionado de acreedores", una cuestión que "hay que compensar". "Dar una voz es dar poder, permitir que los deudores den con soluciones y refuercen su capacidad y sus propuestas para superar este aislamiento", ha sostenido.

Es por ello que ha pedido "reforzar la voz de los países en desarrollo, no solo porque están en una situación complicada con la deuda sino para que esto no vuelva a repetirse de cara al futuro". "No se trata de una medida a corto plazo sino de una cuestión a largo plazo para tener éxito a la hora de apoyar a estos países y pueblos", ha insistido.

Para ella, el Compromiso de Sevilla es "más específico que otros documentos de este tipo", algo "importante, que significa que ha habido consenso sobre cuestiones específicas y no solo sobre la formulación general". "Cuando el texto es más específico, es más fácil aplicarlo. Esto es algo que todos debemos subrayar cuando hablamos de su importancia", ha añadido.

"La ONU, por lo tanto, estará apoyando esta iniciativa. Las decisiones que se han adoptado aquí son factibles, pero que lo sean no implica directamente que se vayan a hacer; dependen de nuestro compromiso", ha zanjado.