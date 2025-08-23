Una operación de represalia iraní contra milicias suníes acaba con seis guerrilleros muertos en el sur del país

MADRID 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Fuerzas de seguridad iraníes han matado a seis presuntos guerrilleros de una milicia suní en una operación lanzada en la provincia de Sistán y Baluchistán, en el sur del país, escenario de un ataque ocurrido el viernes, reivindicado por el grupo salafista Jaish ul Adl, el Ejército de la Justicia, que costó las vidas de seis agentes de Policía.

Los asaltantes atacaron a dos unidades policiales cerca de la ciudad de Iranshahr, según informa la agencia semioficial de noticias iraní Tasnim. En un comunicado publicado en su cuenta de Telegram, Jaysh al Adl se atribuyó la autoría del asalto, un episodio más de su campaña en Sistán y Baluchistán, escenario frecuente de ataques de milicianos con ambiciones separatistas.

En respuesta, la agencia semioficial de noticias ISNA ha informado este sábado de la muerte de seis presuntos guerrilleros y la detención de otros dos durante un ataque de sus fuerzas de seguridad en la provincia contra "una célula terrorista" que había "entrado en el país desde el este durante los últimos días", en velada referencia a Pakistán, cuya frontera sirve de escondite para esta organización.

"El grupo perseguía la ejecución de operaciones terroristas peligrosas y selectivas", según fuentes de seguridad a ISNA, en un "centro vital del este del país", sin dar más detalles. La operación también se saldó con dos efectivos heridos entre las fuerzas de seguridad.