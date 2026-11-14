Las operaciones aéreas en EEUU recuperan "poco a poco" la normalidad, aunque persistirán los retrasos y cancelaciones

Pasajeros esperan bajo un panel de información de vuelos que muestra numerosos retrasos y cancelaciones en el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City (SLC), en Utah, el 13 de noviembre de 2026 - Charles McClintock Wilson / Zuma Press / Europa Pr

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Transportes de Estados Unidos, Sean Duffy, ha informado de que las operaciones aéreas están recuperando progresivamente la normalidad este sábado y ha asegurado que "es seguro volar", si bien ha avanzado que seguirá habiendo retrasos y cancelaciones.

"Las operaciones están volviendo poco a poco a la normalidad esta mañana. Los aviones están saliendo de las puertas de embarque, rodando y despegando, y es seguro volar", ha notificado en un breve comunicado difundido en redes sociales, en el que ha señalado que el Ejecutivo estadounidense se encuentra "en estrecha coordinación con las aerolíneas para apoyar la recuperación" de sus actividades.

Duffy ha advertido, non obstante, de que continuarán registrándose retrasos y cancelaciones mientras las compañías reorganizan sus vuelos y redistribuyen los aviones y tripulaciones en función de las necesidades.

"Nuestra máxima prioridad en este momento es garantizar que los viajeros regresen sanos y salvos a casa, junto a sus familias, lo antes posible", ha señalado el secretario, quien también ha agradecido a los controladores aéreos, pilotos y resto de trabajadores de vuelo su "profesionalidad y dedicación al servicio de los pasajeros".

El responsable de Transportes ha anunciado además una rueda de prensa para las 10.30 horas (hora local) para ofrecer nuevas actualizaciones. Mientras tanto, ha recomendado a los pasajeros consultar directamente con sus aerolíneas el estado de sus vuelos y conocer en tiempo real la situación de los aeropuertos.

Las palabras de Duffy llegan después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos haya levantado este sábado la orden que suspendía todos los vuelos en el país, tras cuatro horas de paralización que han provocado miles de retrasos y cancelaciones alegando "problemas en las telecomunicaciones".