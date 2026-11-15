La oposición acusa a Magyar de relacionar el 'caso Seszták' con la derecha tras las nuevas revelaciones

La bandera de Hungría (archivo) - Bianca Otero / Zuma Press / Europa Press

La derecha se defiende tras la incautación de 17.7 millones escondidos por un exministro de Orbán

MADRID, 15 Nov. (MADRID) -

La oposición húngara ha acusado este sábado al Gobierno de Péter Magyar de relacionar a todo el espectro derechista con la incautación por parte de las autoridades de 17.7 millones de euros en efectivo encontrados en varias propiedades del diputado cristiano-democráta y exministro orbanista, Miklós Seszták, el cual fue detenido en septiembre.

El líder del Partido Popular Cristiano-Demócrata (KDNP), Bence Rétvári, ha pedido a Seszták que renuncie a su escaño, instándole a que "se defienda ante las autoridades" y demuestre su "inocencia", mientras que ha acusado a su vez al primer ministro, Péter Magyar, de estar utilizando la situación para "presentar a toda la derecha como una organización delictiva".

Tras las investigaciones --donde se encontraron 17.7 millones de euros en el suelo, almacén y cajas fuertes que pertenecían a Rétvari en varias zonas del país-- el partido le ha abierto un expediente disciplinario y ha procedido a la suspensión cautelar de su membresía, según ha recogido la agencia húngara MTI.

Rétvári ha señalado, que a su juicio, se trata de un caso penal concreto y que debe mantenerse "claramente separado de su comunidad política", rechazando las acusaciones de Magyar contra su partido y el de Orbán.

En este sentido, Magyar ha instado a los miembros de los grupos parlamentarios Fidesz --el partido de Orbán-- y KDNP a distanciarse y dimitir, alegando que Fidesz es un "grupo criminal organizado" y que el ex primer ministro es un "jefe mafioso derrotado y aterrorizado" y asegurando que "quien se quede y no renuncie (...) todo el país sabrá que forma parte de la mafia de Orbán".

Por su parte, Viktor Orbán ha asegurado que su "comunidad política y el partido Fidesz no es así" y que son "víctimas" de una "justicia arbitraria con motivaciones políticas" y ha acusado a Magyar de querer "acabar con la oposición" e instaurar una "dictadura".

Por su parte, el jefe del grupo parlamentario del Fidesz, János Bóka, ha pedido a Seszták que renuncie a su escaño en el Parlamento húngaro.

Este suceso se perfila como un nuevo escándalo que salpica a la figura de Seszták --considerado uno de los mayores aliados de Orbán en el noreste de Hungría-- quien ya fue detenido en septiembre como sospechoso de corrupción.

La Oficina Nacional de Recuperación y Protección del Patrimonio (NVVH) informó este viernes a la agencia húngara MTI de que, los días 12 y 13 de noviembre, se llevó a cabo operaciones de investigación coordinadas en Budapest y en los condados de Pets, Békés y Nógrád, en el marco del proceso penal contra el exmnistro de Desarrollo, Miklós Seszták, que ocupó el cargo durante el tercer Gobierno del ex primer ministro Viktor Orbán.

Durante los registros, los investigadores hallaron grandes sumas de dinero en efectivo ocultas en viviendas, almacenes, edificios agrícolas y cajas fuertes ubicadas en lugares remotos, e incluso enterradas en bosques. La suma total incautada tras los dos días de operativos asciende a más de cinco millones de florines (unos 13.8 millones de euros), 2.6 millones de euros y 1.2 millones de dólares (más de un millón de euros), lo cual sumado asciende a un total de 17.7 millones de euros en total.

La fiscalía general central de investigación ha abierto una causa contra Seszták por un presunto caso de soborno multimillonario relacionado con servicios de transporte de pasajeros y la adquisición de autobuses por parte de Volánbusz Zrt. Las pesquisas apunta a que el exministro y el exdirector general de la Sociedad Nacional de Gestión de Activos de Hungría habrían recibido, a través de un intermediario, más de 11.000 millones de florines entre 2015 y 2018 provenientes de empresas contratistas.