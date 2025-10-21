La oposición argentina pide la destitución de una diputada libertaria por un caso de tráfico de drogas

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La oposición argentina ha pedido este lunes la expulsión de la Cámara de Diputados y la renuncia a la reelección por parte de la diputada de La Libertad Avanza Lorena Villaverde, acusada en Estados Unidos por la compra de un kilo de cocaína en 2002 y vinculada de manera indirecta al narcotraficante argentino Federico 'Fred' Machado, cuyo vínculo con el también diputado libertario José Luis Espert provocó la retirada de su candidatura este mismo mes.

"No podemos permitir que la narcopolítica avance en Argentina", ha afirmado el diputado Facundo Manes en una publicación en la red social X en la que ha presentado el proyecto de exclusión de Lorena Villaverde de la Cámara de Diputados, exigiendo también "su renuncia a la candidatura a senadora nacional por Río Negro".

Manes ha apelado a una necesidad de declarar "un 'no pasarán' al narcotráfico, que es la amenaza más fuerte que tiene hoy el sistema democrático en América Latina". "No vamos a permitir que conviertan a la Argentina en un narco-estado", ha agregado.

A él se ha sumado el diputado socialista Esteban Paulón, quien, a través de la misma plataforma, ha insistido en que Villaverde sea destituida de la presidencia de la Comisión de Energía de la Cámara Baja, de la que forma parte también el parlamentario opositor.

Por su parte, la diputada libertaria ha continuado difundiendo los actos y mensajes de campaña en la red social Facebook, evitando aludir a ninguna de las dos peticiones y ante las acusaciones que ahora la conectan con Claudio Ciccarelli, primo y presunto testaferro de Fred Machado, según ha revelado el diario 'Página 12'. El mismo medio ha destacado que tiene antecedentes en Estados Unidos y no podría acceder al país por su detención en Miami en 2002, acusada de comprar un kilo de cocaína con 17.000 dólares (14.600 euros).

Con todo, según ha recogido el diario 'La Nación', existe una solicitud presentada en 2017 por el entonces fiscal interino de Estados Unidos, Stephen Muldrow, para cerrar el caso.

Así las cosas, la presión contra Villaverde ha aumentado en los últimos días, alcanzando este punto apenas dos semanas después de que el cabeza de lista del partido La Libertad Avanza (LLA) por Buenos Aires para las próximas elecciones legislativas, José Luis Espert, renunciara a su candidatura a la reelección como diputado a apenas veinte días de la votación y tras haber reconocido el cobro de 200.000 dólares (unos 170.000 euros) del narcotraficante argentino Federico 'Fred' Machado.