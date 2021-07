La oposición conservadora presidirá el nuevo Congreso de Perú

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Congreso de Perú ha elegido este lunes a la diputada conservadora de Acción Popular María del Carmen Alva Prieto como nueva presidente de la mesa directiva de la cámara, una de las partidarias del breve mandato de Manuel Merino, que desencadenó fuertes protestas y la enésima crisis política del país andino en noviembre de 2020.

Alva Prieto estará acompañada por otros tres parlamentarios de la derecha en las vicepresidencias, como son los Lady Camones de Alianza para el Progreso, Enrique Wong de Podemos Perú, y Patricia Chirinos de Avanza País, detalla el diario peruano 'La República'.

Esta lista ha obtenido 69 votos a favor, una mayoría simple suficiente en el Parlamento unicameral peruano formado por 130 diputados para aprobar una mesa directiva que contará con la facultad no solo de presidir y dirigir los debates del pleno, sino también supervisar la política administrativa y financiera del Congreso, además de nombrar a sus altos funcionarios.

La propuesta de Perú Libre, el partido del que será el nuevo presidente del país, Pedro Castillo, no puedo siquiera participar tras considerar el Congreso que la candidata a la tercera vicepresidenta era Flor Pablo Medina, del Partido Morado, que al contar con solo tres parlamentarios no se considera bancada y por tanto no puede participar en el proceso.

A la espera de que Castillo tome finalmente posesión de su cargo esta semana, su mandato empieza con esta primera dificultad dentro de un Congreso que en la práctica cuenta con mucho poder de maniobra, puesto que las decisiones que se toman en sede parlamentaria no pasan posteriormente por el control del Senado.

Esta peculiaridad con respecto al resto de vecinos de la región provoca que en muchas ocasiones durante las últimas dos décadas los presidentes peruanos tengan que lidiar con una ingobernabilidad, fruto de un Congreso muy fraccionado. Desde el año 2000, ninguno de ellos ha contado con más del 40 por ciento de los escaños, por lo que lograr mayorías se ha convertido en una tarea muy complicada.