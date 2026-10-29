La oposición del euroescéptico Sali Berisha asalta el Parlamento albanés con bengalas y botes de humo

Diputados de la oposición asaltan el Parlamento de Albania con bengalas, a 29 de octubre de 2026 - Gent Shkullaku / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La oposición albanesa representada por el expresidente Sali Berisha ha asaltado este jueves el Parlamento con bengalas y botes de humo durante la votación de un proyecto de ley sobre el Banco de Albania para facilitar la adopción del euro.

Berisha ha proclamado igualmente que el asalto no solo tenía la intención de interrumpir la votación del proyecto de ley, finalmente aprobado, sino reprochar al Gobierno del primer ministro Edi Rama su gestión de la enorme crisis desatadas por las protestas de estudiantes contra su Ejecutivo y otras cuestiones polémicas como el proyecto de infraestructuras en el que participa Jared Kushner, el yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Estos diputados son criminales y merecen gases lacrimógenos, balas de goma, cráneos fracturados y huesos rotos, no los jóvenes", ha gritado Berisha, líder del Partido Democrático de Albania, en medio del caos, en presencia del jefe del Gobierno albanés.

Cuatro de sus diputados han acabado expulsados durante las hostilidades mientras sus compañeros de bancada aprovechaban para exhibir fotos de manifestantes agredidos por la Policía, según informa el periódico 'Shqiptarja'. En medio de los enfrentamientos y el humo, el nuevo proyecto de ley sobre el Banco de Albania y otros proyectos de ley y resoluciones en la agenda fueron aprobados por 84 votos en la Asamblea, donde el partido Socialista de Edi Rama goza de una holgada mayoría.