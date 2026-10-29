La oposición en Polonia plantea negociaciones para salir de la UE

El líder de Ley y Justicia, Jaroslaw Kaczynski, durante un acto del partido. - Beata Zawrzel / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del ultraderechista Ley y Justicia y ex primer ministro de Polonia, Jaroslaw Kaczynski, ha planteado que el país abra negociaciones con la Unión Europea para su salida del bloque europeo, insistiendo en que es el último recurso para promover cambios a nivel comunitario, tras incidir en la necesidad de abolir la Comisión Europea.

"Las disposiciones finales del Tratado de la Unión Europea y de Funcionamiento de la Unión Europea especifican las condiciones en las que un país puede abandonar la Unión Europea. Todo comienza con negociaciones, y simplemente debemos iniciarlas", ha afirmado el jefe de la oposición en una conferencia sobre el futuro de la UE, según informa el diario '

Según ha reconocido es un "método difícil y arriesgado", aunque ha señalado que de esta forma se aumentará la presión para promover cambios a nivel institucional en Europa. "La situación es tan grave que merece la pena recurrir a él si los demás fracasan", ha apuntado.

Kaczynski ha llegado a esta conclusión tras señalar que "una parte muy significativa" de los problemas que afronta Europa es "la configuración política" del continente. "La Comisión Europea es un organismo muy perjudicial para el futuro de la Unión y para su estructura y funcionamiento actuales. No debería existir", ha defendido.

De esta forma ha incidido en que su opinión es compartida por "muchos polacos", tras incidir en que el Ejecutivo europeo es "fuente" de los problemas que atraviesa el bloque comunitario.

RESPUESTA DEL GOBIERNO DE POLONIA

Esta postura ha generado automáticamente la reacción del Gobierno de Donald Tusk, quien ocupó entre 2014 y 2019 el puesto de presidente del Consejo Europeo, y que ha enmarcado esta posición en "la lucha" que se libra en Polonia.

"Una lucha dura. No tengo intención de perderla, incluso si no todos juegan conmigo", ha afirmado Tusk en un comentario en redes sociales tras las posiciones euroescépticas planteadas por la fuerza opositora.

En la misma línea, el ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha lamentado la postura de Ley y Justicia, tras señalar los fondos europeos a los que ha tenido acceso Polonia, incluyendo el plan para desarrollar el Ejército y la industria armamentística del país.

"Polonia ha recibido de la UE cientos de miles de millones de euros, mucho más de lo que ha aportado. Son carreteras, ferrocarriles, desarrollo rural, inversiones y acceso al mercado común", ha reivindicado.

Así ha señalado que la UE "hay que reformarla donde necesite mejoras" pero "no amenazar con salir", instando a que las fuerzas opositoras aclaren antes de las elecciones legislativas de noviembre de 2027 si buscarán la salida de Polonia del bloque.

Kaczynski fue primer ministro de Polonia entre 2006 y 2007 y lidera desde 2003 el ultraconsevador Ley y Justicia, primera fuerza en las tres últimas elecciones y que aspira a volver al poder el próximo año.