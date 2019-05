La oposición de Sudán sigue adelante con la huelga general a pesar de las reticencias de algunos partidos

Publicado 28/05/2019 3:44:38 CET

JARTUM, 28 May. (Reuters/EP) -

La oposición sudanesa, aglutinada en una coalición denominada Declaración de Fuerzas de Libertad y Cambio (DFLC) ha asegurado este lunes que seguirán adelante con la convocatoria de la huelga general para los próximos dos días a pesar de las reticencias mostradas por algunos partidos.

Las conversaciones entre el Consejo Militar de Transición y la oposición se encuentran estancadas después de semanas de negociación sobre la composición del Consejo Soberano, que sigue siendo el principal punto de fricción entre las partes.

Wagdy Salé, representante de la DFLC, ha señalado durante una rueda de prensa que la junta ha pedido una mayoría de dos tercios del consejo que quedará al frente del país el país.

El 'número dos' de la junta, el general Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como 'Hemedti', ha afirmado que el consejo está preparado para transferir el poder poco a poco, pero ha manifestado que la oposición no se está mostrando seria a la hora de hablar de la repartición del poder y pretende que el papel del Ejército pase a ser puramente ceremonial.

"Por Dios, sus eslóganes nos engañaron. Juro que fuimos honestos con ellos al 100 por cien", ha expresado Hemedti a la Policía sudanesa. "Por eso no vamos a dejar este país sino en buenas manos", ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que la junta respecta a un gran número de miembros de la oposición, incluido Sadiq al Mahdi, el último primer ministro elegido democráticamente. Mahdi, que se encuentra al frente del Partido de la Umma --que forma parte de la alianza opositora-- ha rechazado el llamamiento formulado por líderes de las protestas a favor de una huelga de dos días en el país.

El partido de Mahdi ha indicado en un comunicado que "el arma de la huelga general debe ser utilizada en circunstancias acordadas" por la oposición, según ha informado la agencia estatal sudanesa de noticias, SUNA.

Sin embargo, su hijo, Al Sadeeq Sadiq al Mahdi, ha destacado que "la postura no es un rechazo de los principios de la huelga sino que consideran que no es el momento de que se produzca una escalada".

La junta, por su parte, ha sugerido que en caso de no llegar a un acuerdo habrá que celebrar elecciones. "No hemos dicho que no vayamos a negociar (...) pero tenemos que garantizar que todos los sudaneses participan en el asunto", ha manifestado Hemedti.

La convocatoria de huelga fue formulada el sábado por la Asociación de Profesionales de Sudán (SPA), que encabeza las protestas que se suceden desde hace meses en el país, en medio de un punto muerto en las negociaciones con el Ejército para crear un Gobierno civil.

Según la APS, el Ejército sigue insistiendo en dirigir la transición y mantener una mayoría militar en el consejo. El punto muerto en las conversaciones ha echado por tierra las esperanzas de una rápida recuperación de la crisis política en el país, que tuvo su momento álgido el 11 de abril, cuando el Ejército dio un golpe de Estado contra el entonces presidente, Omar Hasán al Bashir, tras 30 años en el poder.