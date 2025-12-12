La oposición de Tanzania denuncia la muerte de más de 2.000 personas en la violencia que rodeó las elecciones

El principal partido opositor reclama un gobierno de transición sin la actual presidenta, Samia Suluhu

Archivo - Mitin del partido Chadema en Tanzania
Archivo - Mitin del partido Chadema en Tanzania - CHADEMA/FACEBOOK - Archivo
Europa Press Internacional
Publicado: viernes, 12 diciembre 2025 5:59
Seguir en

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El principal partido de la oposición de Tanzania, el Partido para la Democracia y el Progreso (Chadema), ha denunciado este jueves la muerte de "más de 2.000 personas" en torno a las elecciones del 29 de octubre, elevando sustancialmente la cifra de víctimas mortales en la violencia que rodeó a los comicios, ganados oficialmente por la actual presidenta, Samia Suluhu, y cuyos resultados, ha reclamado Chadema, "deben ser anulados".

"Después y antes de las llamadas elecciones, Tanzania y el mundo en general fueron testigos de masacres de más de 2.000 personas y lesiones a más de 5.000 en solo una semana (...), secuestros y desapariciones forzadas de cientos de civiles (y) torturas brutales, violaciones y asesinatos inhumanos cometidos por funcionarios de seguridad y defensa", reza el comunicado firmado por el vicepresidente de Chadema, John Heche, que también ha denunciado la participación de oficiales de seguridad y defensa en "crímenes de lesa humanidad".

En el texto, el opositor ha acusado a Suluhu de ser "una gobernante ilegítima y autoimpuesta", con un Gobierno "ilegítimo e injusto por ser resultado de unas elecciones fraudulentas", cuyos resultados, ha reclamado, "deben ser anulados". "Debido a la elección inválida y al clima de autoritarismo, Samia Suluhu carece de legitimidad para seguir al frente del país", ha asegurado.

El representante de Chadema también ha denunciado que el actual Gobierno recurra a los tribunales "para emitir sentencias opresivas contra los líderes de los partidos de oposición", así como que las autoridades hayan establecido un toque de queda, cerrado redes sociales e Internet y "secuestrado y desaparecido" a tanzanos "que hasta la fecha no han sido encontrados".

Ante esta situación, ha pedido el fin de los secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones de civiles, así como la liberación de los tanzanos que fueron "secuestrados", mientras que también ha exigido importantes cambios a nivel legal, gubernamental y judicial.

En concreto, Heche ha reclamado "un Gobierno Nacional de Transición no dirigido por Samia Suluhu, bajo la supervisión de instituciones internacionales independientes (...) como Naciones Unidas, la Unión Africana (UA) y la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC, por sus siglas en inglés)".

Ese gobierno, según ha explicado, "abrirá el espacio político y la libertad de expresión (y) organizará nuevas elecciones nacionales con transparencia, imparcialidad y supervisión internacional independiente". Adicionalmente, el partido ha insistido a este respecto en la "continuación y finalización del nuevo proceso constitucional".

Asimismo, ha prometido que "garantizará la liberación de todos los presos políticos y de todos aquellos acusados falsamente y también la rendición de cuentas de todos los implicados en asesinatos y atrocidades", exigiendo además "reformas importantes de las fuerzas de seguridad". A su vez, asegurará "indemnizaciones para las familias que perdieron a sus seres queridos y para los ciudadanos que perdieron extremidades".

Aunque el texto se centra principalmente en Tanzania a nivel interno, Heche también ha apelado a la comunidad internacional, a la que ha exhortado "a imponer sanciones a todos los involucrados en la planificación y ejecución de actos criminales de lesa humanidad".

El comunicado de Chadema ha llegado en una semana marcada por las protestas y la huelga convocada el pasado martes con motivo del Día de la Independencia, unas movilizaciones que habían sido prohibidas por las autoridades del país africano. Naciones Unidas, que ha pedido a las autoridades tanzanas que investiguen las muertes durante las protestas que siguieron a las elecciones, pidió en esta ocasión a su Ejecutivo que garantizase "las libertades de expresión y asamblea pacífica".

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado