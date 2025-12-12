La oposición de Tanzania denuncia la muerte de más de 2.000 personas en la violencia que rodeó las elecciones

Archivo - Mitin del partido Chadema en Tanzania - CHADEMA/FACEBOOK - Archivo

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El principal partido de la oposición de Tanzania, el Partido para la Democracia y el Progreso (Chadema), ha denunciado este jueves la muerte de "más de 2.000 personas" en torno a las elecciones del 29 de octubre, elevando sustancialmente la cifra de víctimas mortales en la violencia que rodeó a los comicios, ganados oficialmente por la actual presidenta, Samia Suluhu, y cuyos resultados, ha reclamado Chadema, "deben ser anulados".

"Después y antes de las llamadas elecciones, Tanzania y el mundo en general fueron testigos de masacres de más de 2.000 personas y lesiones a más de 5.000 en solo una semana (...), secuestros y desapariciones forzadas de cientos de civiles (y) torturas brutales, violaciones y asesinatos inhumanos cometidos por funcionarios de seguridad y defensa", reza el comunicado firmado por el vicepresidente de Chadema, John Heche, que también ha denunciado la participación de oficiales de seguridad y defensa en "crímenes de lesa humanidad".

En el texto, el opositor ha acusado a Suluhu de ser "una gobernante ilegítima y autoimpuesta", con un Gobierno "ilegítimo e injusto por ser resultado de unas elecciones fraudulentas", cuyos resultados, ha reclamado, "deben ser anulados". "Debido a la elección inválida y al clima de autoritarismo, Samia Suluhu carece de legitimidad para seguir al frente del país", ha asegurado.

El representante de Chadema también ha denunciado que el actual Gobierno recurra a los tribunales "para emitir sentencias opresivas contra los líderes de los partidos de oposición", así como que las autoridades hayan establecido un toque de queda, cerrado redes sociales e Internet y "secuestrado y desaparecido" a tanzanos "que hasta la fecha no han sido encontrados".

Ante esta situación, ha pedido el fin de los secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones de civiles, así como la liberación de los tanzanos que fueron "secuestrados", mientras que también ha exigido importantes cambios a nivel legal, gubernamental y judicial.

En concreto, Heche ha reclamado "un Gobierno Nacional de Transición no dirigido por Samia Suluhu, bajo la supervisión de instituciones internacionales independientes (...) como Naciones Unidas, la Unión Africana (UA) y la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC, por sus siglas en inglés)".

Ese gobierno, según ha explicado, "abrirá el espacio político y la libertad de expresión (y) organizará nuevas elecciones nacionales con transparencia, imparcialidad y supervisión internacional independiente". Adicionalmente, el partido ha insistido a este respecto en la "continuación y finalización del nuevo proceso constitucional".

Asimismo, ha prometido que "garantizará la liberación de todos los presos políticos y de todos aquellos acusados falsamente y también la rendición de cuentas de todos los implicados en asesinatos y atrocidades", exigiendo además "reformas importantes de las fuerzas de seguridad". A su vez, asegurará "indemnizaciones para las familias que perdieron a sus seres queridos y para los ciudadanos que perdieron extremidades".

Aunque el texto se centra principalmente en Tanzania a nivel interno, Heche también ha apelado a la comunidad internacional, a la que ha exhortado "a imponer sanciones a todos los involucrados en la planificación y ejecución de actos criminales de lesa humanidad".

El comunicado de Chadema ha llegado en una semana marcada por las protestas y la huelga convocada el pasado martes con motivo del Día de la Independencia, unas movilizaciones que habían sido prohibidas por las autoridades del país africano. Naciones Unidas, que ha pedido a las autoridades tanzanas que investiguen las muertes durante las protestas que siguieron a las elecciones, pidió en esta ocasión a su Ejecutivo que garantizase "las libertades de expresión y asamblea pacífica".