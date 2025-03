La oposición turca pide la convocatoria de elecciones anticipadas arropada por multitudinarias movilizaciones

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del principal partido opositor turco, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), Özgür Özel, ha anunciado este sábado el lanzamiento de una campaña de recogida de firmas para la convocatoria de elecciones presidenciales anticipadas con la intención de echar del poder al presidente Recep Tayyip Erdogan, al que acusa de golpe de Estado por el encarcelamiento del líder del CHP y suspendido alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu.

"A partir de mañana vamos a recoger firmas para pedir elecciones anticipadas. Vamos a echar a este gobierno. En la Turquía con la que soñamos los candidatos presidenciales no están en prisión. Libertad inmediata para Ekrem Imamoglu", ha apelado Özel en su intervención ante cientos de miles de personas congregadas en el barrio de Maltepe, en Estambul.

Özel ha pedido también la liberación de Ümit Özdag, líder del opositor Partido de la Victoria, quien "ha sido injustamente encarcelado"; así como la de Selahattin Demirtas, dirigente del partido prokurdo Partido Popular por la Igualdad y la Democracia (DEM), "encerrado desde hace ocho años solo por decir 'no te vamos a hacer presidente'".

Özel ha asegurado que 2,2 millones de personas han secundado la convocatoria de la manifestación de este sábado. "Estamos ante la mayor manifestación de la historia que se haya celebrado aquí. Los golpistas siguen en el poder. Están en una posición de junta militar", ha denunciado.

"Saludo a todos los que se han alzado por su país, su nación y su futuro, a quienes no tienen miedo, quienes no han podido ser intimidados, quienes no han dado un paso atrás, a todos los colores de la Alianza por Turquía (...) y a los millones que no se han rendido ante un puñado de tiranos", ha mencionado.

Özel ha prometido "derrotar a quienes consideran que la democracia es una herramienta para hacer realidad sus ambiciones de llegar al poder por las urnas, pero no marcharse por las urnas, quienes han perpetrado un golpe de Estado contra el que será su sucesor para evitar que sea el próximo presidente", ha añadido en referencia al encarcelamiento de Imamoglu.

El dirigente opositor ha acusado a Erdogan de "llevar la guillotina a Estambul". "Todos hemos visto lo que pasó después. En lugar de acobardarnos, declaramos una gran lucha". "La nación se armó de valor contra el ataque más cobarde. Ha demolido las barricadas frente a la Universidad de Estambul", ha rememorado. "No a la dictadura. Nosotros somos la nación. Venceremos", ha proclamado.

Özel ha señalado a los medios de comunicación que están silenciando las protestas y ha ampliado la lista del llamamiento al boicot de los productos anunciados en cadenas como NTV. "No compramos productos que se anuncian en NTV. No vemos NTV", ha argumentado.

Además, ha manifestado su solidaridad con las cadenas Tele 1, Sözcü TV y Halk TV, cuya licencia de emisión ha sido revocada por las autoridades.

La manifestación ha sido convocada por el CHP, pero ha sido secundado también por otras formaciones minoritarias de la oposición, como el Partido de la Libertad y la Solidaridad (SOL) o las Fuerzas Obreras por la Paz y y la Democracia de Estambul, coalición en la que participa el Partido Popular por la Igualdad y la Democracia (DEM).

El pasado 23 de marzo, la Justicia turca emitió una orden de prisión provisional contra Imamoglu, que ha sido acusado de corrupción y presuntos vínculos con el terrorismo. El edil se ha convertido en el principal rival del presidente Erdogan de cara a las próximas elecciones presidenciales, previstas para 2028.