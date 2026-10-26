El opositor israelí Avigdor Liberman pide a la Fiscalía investigar a Netanyahu por "traición"

Archivo - El líder del partido Israel Beitenu, Avigdor Liberman. - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

Acusa al primer ministro de buscar un nuevo enfrentamiento con Irán por motivos electoralistas

Teherán afirma que un cambio de Gobierno en Israel "no supondrá diferencia alguna" para el país

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del partido Israel Beitenu, Avigdor Liberman, ha enviado este lunes una carta a la fiscal general del país, Gali Baharav-Miara, para pedir la apertura de una investigación por la vía penal contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, por "traición", al considerar que ha estado tratando de provocar nuevas tensiones y enfrentamientos con Irán de cara a las elecciones.

Liberman ha acusado a Netanyahu de mostrar "una clara disposición a sacrificar a sus propios soldados" por motivos electoralistas, habida cuenta de sus intentos de "presionar a jefes del Ejército y las fuerzas de seguridad para tomar medidas que podrían llevar a errores de cálculo respecto a Irán".

"El intento de arrastrar a Israel a una guerra justo antes de unas elecciones y mostrar una voluntad de sacrificar soldados simplemente por miedo a perder los comicios son una clara traición al Estado, su seguridad y los propios militares del Ejército de Israel", ha recalcado, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

Este mismo lunes, el ministro de Defensa, Israel Katz, ha negado confrontación alguna entre las autoridades del país y el jefe del Ejército, Eyal Zamir, al tiempo que ha rechazado que Israel tenga previsto atacar Irán antes de las elecciones de este martes.

"Las informaciones sobre estos supuestos desacuerdos son completamente falsas", ha apuntado en un comunicado en respuesta a una serie de informaciones publicadas durante las últimas horas por medios israelíes, que apuntan a que Netanyahu y Zamir habrían mostrado sus diferencias respecto a una posible acción militar a corto plazo.

"Puedo decir sin duda alguna que Israel no tiene intención de atacar Irán antes de las elecciones, pero sí dejaré claro que si Irán ataca Israel responderemos con una gran contundencia", ha insistido Katz.

IRÁN SEÑALA QUE LAS ELECCIONES NO MARCARÁN UNA DIFERENCIA

Por su parte, las autoridades iraníes han asegurado que los resultados de las elecciones en Israel "no supondrán diferencia alguna" para Teherán. "Nos da igual quién pase a encabezar ese régimen que no ha traído más que violencia y masacres a la región", ha apuntado el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baqaei, en un comunicado.

"Si han visto la película 'Teléfono rojo: volamos hacia Mosú' verán que existe una especie de competición entre distintos grupos por ver quién comete más actos malvados. De hecho, hay una pugna entre diferentes individuos cuyo lema principal viene a ser el de ser capaces de cometer más crímenes, violaciones y asesinatos que otros", ha aclarado.

En este sentido, ha lamentado que "en este ambiente electoral", Teherán es "indiferente" respecto a quién se haga con la victoria para encabezar un "régimen cuya historia demuestra que no ha traído más que violencia y muerte a la región". "El genocidio del pueblo palestino se ha prolongado, de diversas formas, a lo largo de los últimos 80 años", ha denunciado.

"Sus amenazas y su retórica forman parte de la maldad inherente a este régimen. El régimen sionista es, además, un gran experto en operaciones de falsa bandera. Lo que sí puedo asegurarles es que, más allá de dicha retórica, estamos siguiendo muy de cerca la evolución de estos acontecimientos. Las poderosas fuerzas armadas de Irán no dudarán en defender el territorio iraní", ha apostillado.