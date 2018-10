O.Próximo.- Hamás y otros grupos palestinos insisten en su rechazo a Annapolis

Actualizado 25/11/2007 20:31:19 CET

CIUDAD DE GAZA, 25 Nov. (EP/AP) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otros grupos palestinos manifestaron hoy su rechazo a la Conferencia de Paz para Oriente Próximo convocada para Estados Unidos en Annapolis (Maryland, Estados Unidos) y han llamado a sus seguidores a movilizarse contra estas negociaciones.

Miles de mujeres se manifestaron hoy por las calles de la Ciudad de Gaza con pancartas como "el enemigo (Israel) sólo reconoce el lenguaje de la fuerza".

"Cualquier que sea el resultado de Annapolis, no será reconocido por el pueblo palestino. Nadie tienen legitimidad para rendir nuestros derechos básicos. Estamos preparados para ofrecer nuestra sangre para defenderlos", proclamó un dirigente de Hamás, Mushir al Masri, tras la marcha.

Hamás escenificará este rechazo a las negociaciones entre el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, y el Gobierno israelí en la Franja de Gaza, región que gobierna de facto desde junio. Pero también en Cisjordania se harán oír las voces de otros partidos palestinos e incluso de algunos militantes de base del Movimiento Al Fatá de Abbas.

Formaciones como Hamás, Yihad Islámica y otros partidos palestinos laicos centrarán sus protestas en el próximo martes, fecha de comienzo oficial de la cumbre. Estos grupos han convocado una gran manifestación en la Ciudad de Gaza, pero también está prevista una concentración en la plaza central de Ramala, sede de facto del Gobierno palestino y de la Presidencia de Abbas.

Un portavoz de Yihad Islámica, Jaled al Batch, descalificó la decisión de la Liga Árabe de enviar una delegación a Annapolis. "Pedimos a los árabes y a los musulmanes que no entreguen nuestro derechos y apoyen a nuestro pueblo en contra del asedio (bloqueo) y la agresión israelí", apeló.

Otro dirigente de la Yihad Islámica, Mohamed al Hindi, calificó la cumbre de "pérdida de tiempo" que no reportará nada a los palestinos, excepto una mayor división interna.

Las encuestas revelan que la mayoría de los palestinos apoyan la asistencia de Abbas a la conferencia, pero la mayoría es escéptica sobre los posibles resultados de esta cumbre.

Hamás, especialmente afectado por el apoyo de la Liga Árabe a Annapolis, recibió hoy un nuevo golpe tras el anuncio de Siria de que también enviará a su viceministro de Asuntos Exteriores como representante a la cumbre.

El principal argumento de los islamistas era hoy que Abbas no representa la pueblo palestino y que no puede representarles durante las sesiones, que comienzan mañana a pesar de que la cumbre no se inaugurará oficialmente hasta el martes.