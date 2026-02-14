Orbán acusa a Bruselas y a Berlín de crear al opositor partido Tisza para acabar con su mandato

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán - Europa Press/Contacto/Benoit Doppagne

El primer ministro húngaro señala al líder de los Populares europeos, Manfred Weber, y a su "madrina" Von der Leyen

BUDAPEST, 14 Feb. (DPA/EP) -

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha descrito a la oposición del partido Tisza, liderado por el conservador y favorito a las elecciones de abril, Peter Magyar, como una "creación" de la Unión Europea y de Alemania para derrotarlo en las urnas y acabar con él como abanderado del euroescepticismo.

En su discurso de este sábado sobre el Estado de la Nación, Orbán ha señalado a los eurodiputados alemanes y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como los principales impulsores de Tisza de cara a las próximas elecciones del 12 de abril.

Ese día, y por primera vez en 16 años, Orbán se enfrentará al mayor desafío de su mandato, dada la diferencia en las encuestas que Magyar le saca ahora mismo. "Ya sabíamos que nuestros verdaderos oponentes no son los partidos de la oposición húngara. Nuestros verdaderos oponentes son sus amos en Bruselas", declaró Orbán en Budapest.

Orbán, concretametne, ha asegurado que el partido era "una creación de Bruselas", orquestado por el diputado alemán Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo (PPE), con von der Leyen como su "madrina". "Los alemanes saben que necesitan un partido húngaro", ha añadido Orbán, vinculando el surgimiento de Tisza con la salida de Fidesz del PPE en 2021 debido a disputas sobre la política de refugiados.

En las elecciones europeas de junio de 2024, Tisza obtuvo casi el 30% de los votos, y sus eurodiputados ahora refuerzan el grupo del PPE, que también incluye al bloque conservador alemán.

Magyar, 19 años menor que Orbán, fue miembro del partido gobernante Fidesz y ocupó cargos relativamente menores. Durante 17 años estuvo casado con la exministra de Justicia Judit Varga, un cargo que le permitió conocer el funcionamiento interno del gobierno de Orbán. Magyar rompió con el Fidesz hace dos años después de que un escándalo relacionado con el indulto a un voluntario pedófilo acabara con la carrera política de Varga.