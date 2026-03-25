Orbán amenaza con cortar el suministro de gas a Ucrania si Kiev bloquea el envío de petróleo

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. - Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha amenazado este miércoles con cortar el suministro de gas a Ucrania si Kiev bloquea el envío de petróleo, al tiempo que ha garantizar que "protegerá la seguridad energética húngara" y "mantendrá el precio reducido de la gasolina y el gas".

"Mientras Ucrania no suministre petróleo, no recibirá gas de Hungría", ha asegurado el mandatario en un vídeo difundido a través de redes sociales en el que ha afirmado que presentará una propuesta importante al respecto durante la próxima reunión del Gobierno a medida que avanzan los días y Ucrania "sigue bloqueando el uso del oleoducto Druzhba".

"Hasta este momento", ha continuado, "Hungría se ha defendido con éxito del chantaje ucraniano". "Gracias a los precios protegidos, los húngaros pagan los precios más bajos en las gasolineras de toda Europa, pero debemos seguir adelante", ha afirmado, antes de anunciar que se necesitan medidas adicionales para romper el bloqueo y garantizar el suministro.

En este sentido, ha recalcado que se detendrá de forma gradual el envío de gas de Hungría a Ucrania. "Almacenaremos el volumen restante en nuestro país", ha declarado Orbán, que ha manifestado que es necesario "contar con reservas". "Estamos llenando los depósitos de gas húngaros en lugar de los ucranianos", ha subrayado.

El oleoducto Druzhba --el más largo del mundo y principal vía de suministro de petróleo ruso para el centro de Europa-- se ha convertido en un nuevo motivo de disputa entre Hungría y Ucrania, con la UE en medio.

Ucrania ha defendido la necesidad de cortar el suministro de petróleo ruso a Europa para dañar sus fuentes de financiación. Por su parte, Hungría ha advertido de que vetará cualquier iniciativa de ayuda europea si continúa bloqueando esta vía energética, incluido un préstamo de 90.000 millones de euros que está sobre la mesa de los líderes en Bruselas.

A finales de enero, las autoridades ucranianas denunciaron que un ataque ruso a estas instalaciones en Leópolis afectaron de tal manera que tuvieron que paralizar el suministro a la espera de ser rehabilitadas.