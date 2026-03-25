Trump reitera su apoyo a Orbán de cara a las legislativas húngaras de abril

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán - Europa Press/Contacto/Mehmet Eser - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha respaldado este martes al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, en la carrera electoral que culminará en los comicios legislativos del próximo 12 abril, en las que su antiguo discípulo Peter Magyar parte como favorito para poner punto y final a 16 años consecutivos de mandato del ultraconservador.

"Salid a votar por Viktor Orbán. Es un verdadero amigo, luchador y ganador, y cuenta con mi respaldo total para su reelección como primer ministro de Hungría. Viktor Orbán nunca defraudará al gran pueblo de Hungría. Estoy con él hasta el final", ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca en redes sociales.

Trump ha defendido a uno de sus más destacados aliados en Europa, con quien comparte un declarado euroescepticismo y su desdén hacia políticas progresistas y aperturismo migratorio, como ha reiterado al ensalzar su labor para "detener la inmigración ilegal", entre una serie de políticas que ha colocado bajo el paraguas de "proteger a Hungría". "Lucha incansablemente por su gran país y su pueblo, y los ama profundamente, al igual que yo a Estados Unidos", ha subrayado.

Asimismo, el mandatario estadounidense ha manifestado su deseo de "seguir trabajando estrechamente" con Orbán, tras unos años en los que, ha afirmado, "las relaciones entre Hungría y Estados Unidos han alcanzado nuevas cotas de cooperación y logros espectaculares".

De este modo, Donald Trump ha vuelto a transmitir su apoyo al dirigente húngaro apenas unos días después de destacar su defensa de "las fronteras, la cultura, el patrimonio, la soberanía y los valores" en un discurso grabado en el que le brindó su apoyo en la carrera hacia las legislativas ante los asistentes a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que reunió el fin de semana en Budapest a los máximos exponentes de la derecha política internacional.