Orbán avisa a los líderes de que solo apoyará a Ucrania si recibe petróleo: "Todo lo demás es un cuento de hadas"

Archivo - El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, comparece ante los medios en Bruselas - UE/FREDERIC GARRIDO-RAMIREZ - Archivo

BRUSELAS 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha desafiado al resto de líderes de la Unión Europea avisándoles de que el único modo que retire su veto al préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania es que su país reciba el petróleo que necesita, calificando iniciativas como la misión de la UE para inspeccionar el dañado oleoducto de Druzhba como "un cuento de hadas".

Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios antes de asistir al Consejo Europeo que reúne este jueves en Bruselas a los jefes de Gobierno y de Estado del bloque comunitario, donde está previsto que Orbán confronte con sus colegas por bloquear ahora una propuesta a la que dio su visto bueno en la cumbre celebrada en diciembre, la ayuda monetaria a Kiev para cubrir sus necesidades urgentes de financiación.

"La posición de Hungría es muy simple. Estamos preparados para ayudar a Ucrania cuando recibamos nuestro petróleo, que está bloqueado por ellos. Hasta entonces no habrá ninguna decisión favorable a Ucrania", ha aseverado el 'premier' húngaro que, preguntado por la misión de inspección de la UE al oleoducto de Druzhba aceptada por Ucrania, la ha calificado como "un cuento de hadas".

Orbán ha proseguido en su explicación sosteniendo que hasta que no llegue el crudo a su país no "pueden" apoyar "ninguna propuesta pro-ucraniana" porque para Hungría "es existencial" ya que se está poniendo en juego la seguridad energética de su país.

"De lo que estamos hablando no es de política. Recibir ese petróleo es existencial para los húngaros. Sin ese suministro, todos los hogares en Hungría y las empresas quebrarán. No es ninguna broma. Zelenski debería entender que esto no es un juego", ha concluido el primer ministro húngaro.