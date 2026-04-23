El organismo de control del Departamento de Justicia de EEUU abre auditoría sobre la difusión de los archivos de Epstein

Archivo - Documentos relacionados con el caso Epstein difundidos por el Departamento de Justicia - Europa Press/Contacto/Davide Bonaldo - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El organismo de control del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado este jueves el inicio de una auditoría sobre el manejo y la difusión de los archivos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, después de que las víctimas del pederasta denunciaran que sus datos personales fueron publicados.

"Nuestro objetivo preliminar es evaluar los procesos del Departamento de Justicia para identificar, editar y divulgar los registros en su poder según lo exigido en la ley", ha indicado la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia (OIG) en un comunicado difundido en su página web.

En concreto, el organismo pretende revisar "la identificación, recopilación y producción" del material pertinente; las directrices y los procesos para "editar y retener" documentos, así como "los procesos para abordar las inquietudes" sobre su publicación.

Los demócratas de la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos acusaron al Departamento de ocultar archivos que vinculan al presidente, Donald Trump, con un presunto abuso sexual a una menor, después de que la administración se viese obligada a publicar tres millones de documentos tras la aprobación de la Ley de Transparencia en el Congreso en noviembre.

Entre ellos, aparece un papel de un testimonio recogido por el FBI en el que se menciona el caso de una mujer que aseguró haber sido violada por el pedófilo cuando tenía alrededor de 13 años, así como abusada sexualmente por Trump, que le golpeó en la cara mientras la obligaba presuntamente a practicarle sexo oral.

En ese mismo documento aparece otro testimonio no verificado de un conductor de limusina que llevó a Trump al Aeropuerto Internacional Dallas-Forth Worth en 1995 y que escuchó al magnate referirse a Epstein, presuntamente durante una conversación telefónica, y también hacer referencias sobre "abusar de alguna chica".

EL CASO EPSTEIN QUE SE LLEVÓ POR DELANTE A BONDI

La entonces fiscal general Pam Bondi tuvo que salir al paso a mediados de febrero tras una polémica audiencia ante la comisión judicial de la Cámara en la que pidió perdón a las víctimas --pero solo por el sufrimiento que les produjo Epstein-- y se comprometió a "exigir responsabilidades" con "todo el rigor de la ley".

"No hay evidencias de que Donald Trump haya cometido ningún delito", aseveró Bondi, agregando que el interrogatorio era "ridículo" y que los representantes demócratas estaban "tratando de desviar la atención" de todo lo logrado durante el segundo mandato del magnate republicano.

En una audiencia cargada de tensiones en la que estaban presentes varias víctimas, la representante demócrata por Washington, Pramila Jayapal, criticó que el Departamento publicara los nombres de las supervivientes sin censura en un primer momento, salvo uno de ellos, junto con "numerosos archivos" que revelaban "correos electrónicos, direcciones y fotografías de desnudos" de las afectadas, así como la identidad de Jane Doe, que "estuvo protegida durante décadas".

Por su parte, el demócrata por Nueva York, Jerry Nadler, calificó de "impactante" que no se ocultara el nombre de las víctimas, pero sí los de sus "abusadores". "No sé si esto se debe a incompetencia o si fue deliberado y malicioso", dijo, agregando que es, asimismo, "preocupante" que las autoridades no hayan llevado a "ninguno de los perpetradores ante la justicia".

De igual forma, el representante demócrata por California, Ted Lieu, acusó a Bondi de mentir bajo juramento, aludiendo a un testigo que llamó al FBI para denunciar presuntas acusaciones de agresión sexual en contra de Trump, según se desprende de los documentos publicados por el Departamento de Justicia estadounidense.

"Hay más de 1.000 víctimas de trata sexual y no ha responsabilizado a ningún hombre. Qué vergüenza. Si tuviera un poco de decencia, renunciaría en cuanto concluya esta audiencia", expresó el representante demócrata.