La Organización Marítima Internacional debatirá la próxima semana la situación actual en el estrecho de Ormuz

La bolsa de Nueva York en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán - Europa Press/Contacto/Lev Radin

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI) llevará a cabo los próximos 18 y 19 de marzo una sesión "extraordinaria" para abordar las repercusiones que tiene para el transporte marítimo el bloqueo en el estrecho de Ormuz y la inestabilidad en la región por los ataques de Irán contra los países del Golfo en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel en territorio iraní.

La sesión, que estará presidida por el español Victor Jiménez, se celebrará en la sede de la OMI en Londres, Reino Unido, a petición de varios miembros del Consejo, formado por 40 representantes, según ha informado la organización en un comunicado.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado durante los últimos días varios ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, en el marco de su respuesta a la ofensiva desatada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Los países del Golfo han denunciado decenas de ataques con misiles y drones en el contexto de las represalias de Irán contra intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares, en respuesta a la ofensiva lanzada por ambos países.