Organizaciones judías marchan por Londres para anteponer la liberación de los rehenes a un Estado palestino

Marcha por los rehenes en Londres a 10 de agosto de 2025 - Europa Press/Contacto/Vuk Valcic

La concentración acaba con abucheos a progresistas judíos por defender la autoderminación palestina

LONDRES, 10 Ago. (DPA/EP) -

Cientos de personas, incluyendo familiares de rehenes israelíes tomados el 7 de octubre, ha marchado este domingo hasta la residencia del primer ministro británico en el número 10 de Downing Street para exigir la liberación de los rehenes del movimiento islamista palestino Hamás y criticar a Keir Starmer por amagar con declarar el reconocimiento de Palestina como maniobra de presión si Israel no cesa su ofensiva en Gaza.

La marcha no ha estado exenta de incidentes por la aparición de contramanifestantes a la concentración organizada por Stop the Hate UK y varias organizaciones judías, que recorrió el centro de Londres el domingo, y que se ha saldado con tres detenciones.

La protesta va específicamente dirigida contra Starmer, a quien exigen que, antes de reconocer a un Estado palestino, defienda a Israel en sus operaciones para liberar a los 50 rehenes israelíes restantes, de los cuales se cree que 20 siguen vivos.

Algunos altercados comenzaron cuando dos individuos gritaron "Palestina libre" al paso de la marcha. Otro hombre fue detenido por la Policía tras un altercado cerca de las puertas de Downing Street tras arrojar agua a un manifestante proisraelí antes de abalanzarse sobre él y ponerle la mano alrededor del cuello, antes de que intervinieran los agentes.

El Gran Rabino de Reino Unido, Sir Ephraim Mirvis, ha pedido explicaciones a Starmer por su postura. "Nos dirigimos a nuestro Gobierno y le preguntamos: '¿Cómo podrían aceptar el hecho de haber reconocido un Estado palestino, al frente del cual se encuentra una organización terrorista, con la intención declarada de destruir el Estado de Israel y dañar a los judíos de todo el mundo, y todo esto mientras los rehenes aún se consumen en los túneles de Gaza?'".

Por contra, dos oradores de un movimiento progresista judío fueron abucheados en la asamblea tras afirmar que los palestinos tienen "derecho a la autodeterminación". El rabino Charley Baginsky ha abogado por "el fin de esta guerra mediante un acuerdo que permita el regreso de los rehenes y la restauración permanente de la ayuda humanitaria a Gaza".

Algunos en la multitud comenzaron a abuchear y a gritar "¡No hay acuerdo!", mientras que un hombre gritó "¡Aplastar a Hamás!".