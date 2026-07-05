Organizaciones locales denuncian 14 militares yemeníes muertos en un ataque hutí en la provincia de Hodeida

Archivo - Imagen de archivo de un militar yemeni durante la quema de un alijo de drogas, a 1 de julio de 2025- Europa Press/Contacto/Mohammed Mohammed - Archivo

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Al menos 14 paramilitares yemeníes han muerto y otros 23 han resultado heridos como consecuencia de un ataque lanzado por la insurgencia hutí en la provincia de Hodeida, según han confirmado fuentes locales al portal South24.

El objetivo de este ataque, que los hutíes todavía no han comentado, ha sido la llamada Fuerza Tihami, afín al Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional. La ofensiva comenzó a última hora del viernes en el frente de Hays, cerca de la capital homónima de la provincia, y se prolongó hasta altas horas de la madrugada del sábado, según fuentes progubernamentales a South24.

Si bien los hutíes lograron tomar las posiciones durante un breve periodo de tiempo, la Fuerza Tihami orquestó un contraataque que puso en fuga a los insurgentes. "Decenas" de ellos han acabado muertos o heridos, según las fuentes del medio yemení.

Las Fuerzas de Tihama son uno de los principales componentes locales de las Fuerzas Conjuntas en la Costa Oeste, junto con las Fuerzas de Resistencia Nacional y las Brigadas de los Gigantes del Sur. Se formaron principalmente con miembros de la región de Tihama que lucharon contra los hutíes después de que este grupo tomara Hodeida y gran parte de la región de la Costa Oeste.

Los paramilitares también han informado de que sus fuerzas consiguieron repeler un segundo ataque precisamente en la costa occidental, en nuevos enfrentamientos ocurridos aproximadamente durante los combates en Hays, y que también provocaron "decenas de bajas" entre los hutíes.

El ataque principal del frente de Hays representa una ofensiva de inusual virulencia. El país lleva sumido en la guerra civil desde que los hutíes se hicieron a finales de 2024 con la capital, Saná, pero la intensidad de los combates había disminuido hace meses.

El problema, sin embargo, reside en que la guerra de Gaza y el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos ha reavivado la crisis. Los hutíes, extensión iraní en Yemen, han atacado la navegación internacional en el mar Rojo y lanzado ataques contra Israel como gesto de apoyo, explican, hacia la causa palestina.

Todo ello, sumado, ha convertido a Yemen en el escenario de una de las peores crisis humanitarias del mundo.

Este pasado viernes, los hutíes denunciaron la violación del espacio aéreo del país por parte de cazas saudíes (aliados del gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional, instalado ahora en el sur del país), que habrían intentado impedir el aterrizaje de un avión civil iraní en el aeropuerto de la capital, Saná.