Ortega toma posesión como presidente de Nicaragua entre críticas a Estados Unidos tras las sanciones

Acusa a Estados Unidos de tener "700 presos políticos" y lamenta que la UE no renuncie a su "esencia colonialista y esclavista"

Maduro y Díaz-Canel acuden al acto y apuestan por la unión para hacer frente a Estados Unidos

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha tomado posesión de su cargo por cuarta vez consecutiva en un gran acto en la céntrica Plaza de la Revolución de la capital, Managua, donde ha tildado a Estados Unidos de "cobarde" y le ha acusado de contar con "700 presos políticos".

Nicaragua ha dado inicio así a una nueva legislatura dirigida una vez más por Ortega y con su mujer, Rosario Murillo, al frente de la Vicepresidencia, tras vencer en las urnas el 7 de noviembre en unos comicios marcados por la ausencia de rivales de entidad tras el encarcelamiento de decenas de opositores.

Este domingo ya tomaron posesión de su cargo los nuevos diputados que conformarán, previsiblemente, hasta el año 2026 la Asamblea Nacional, donde el 'sandinismo' también amplió su control tras las votaciones de noviembre, cuestionadas a nivel internacional.

En la previa del acto de proclamación del presidente nicaragüense, las autoridades estadounidenses han anunciado una batería de sanciones contra varios altos cargos del país --entre ellos la ministra de Defensa, Rosa Adelina Barahona Castro-- para afear al "régimen" de Ortega la "subyugación de la democracia".

Una de las justificaciones esgrimidas desde Washington para estas sanciones es la creciente represión de la disidencia en el país centroamericano, a la que atribuye más de 300 muertes desde 2018, así como la huida de más de 100.000 ciudadanos.

Ante estas medidas y acusaciones, Ortega ha criticado que en Estados Unidos existen "700 presos políticos" y ha cuestionado "a qué esperan para ponerlos en libertad". "Ahí están duros contra ellos, mientras por otro lado lanzan actividades terroristas, las organizan contra países hermanos, como Venezuela", ha denunciado el mandatario.

Asimismo, el líder de Nicaragua ha recriminado a las autoridades de Estados Unidos la forma en la que reaccionaron ante los supuestos "actos terroristas" que sufrió la nación centroamericana en el año 2018, e incluso ha acusado a Washington de "organizar el terrorismo", según recoge el diario nicaragüense 'La Prensa'.

"Para ellos no eran actos de terrorismo, para ellos son ciudadanos que asesinaron a más de 40 policías y a más de un centenar, casi dos centenares, de ciudadanos y que tuvieron paralizado el país durante varios meses (...) Para ellos eso no es terrorismo porque ellos lo organizan. Cuando ellos lo organizan no hay terrorismo, más bien es lucha por la democracia", ha aseverado Ortega.

A continuación ha atacado a la Unión Europea, a quien ha acusado de no haber perdido "su esencia colonialista y esclavista", una vez que los Veintisiete han anunciado una serie de sanciones contra siete personas --incluidos dos de los hijos de Ortega y a Murillo-- y tres entidades del círculo del presidente.

INDEMNIZACIÓN PARA NICARAGUA

Por otro lado, Ortega ha exigido que las autoridades estadounidenses den "un giro histórico y valiente" en sus relaciones con Nicaragua y que "indemnice" al país por la citada presunta participación armada en la nación en la década de los años 80.

"Tiene una oportunidad de hacer un giro histórico y valiente donde indemnice al pueblo nicaragüense, que es de justicia, no estamos pidiendo limosna, estamos pidiendo justicia", ha trasladado el mandatario a su de Estados Unidos, Joe Biden.

En este sentido, ha trasladado que en una reunión de la Cumbre de las Américas cuando al frente de la Casa Blanca se encontraba el expresidente Barack Obama, y Biden era vicepresidente, expresó al líder del país norteamericano que su Administración debía "cumplir con lo que manda la Ley".

Traspasando las fronteras nicaragüenses, Ortega ha tratado el "bloqueo criminal" de Washington a la isla de Cuba y a Venezuela, cuyos dirigentes, Manuel Díaz-Canel y Nicolás Maduro, respectivamente, han estado presentes en el acto en Managua.

"Que cese el bloqueo en contra de la hermana República de Cuba (...) el 90 por ciento de los países que estamos en Naciones Unidas, todos los años estamos votando por que se suspenda el bloqueo y si se tiene un respeto por la democracia, cuando la inmensa mayoría de los pueblos están diciendo que cese el bloqueo (...) a Cuba y la hermana República Bolivariana de Venezuela", ha señalado.

Por su parte, el dirigente cubano, a su llegada a Managua, ha celebrado que la reelección de Ortega es "una victoria" para Nicaragua, ya que tiene "un enorme significado para las fuerzas de izquierda y los gobiernos progresistas de América Latina".

"Es una victoria que además demuestra la convicción antiimperialista del pueblo nicaragüense y también su decisión de continuar avanzando en las profundas transformaciones políticas, sociales y económicas que ha encabezado el Gobierno", ha aseverado Díaz-Canel, según recoge el medio Cubadebate.

Además, el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, ha lamentado las "medidas coercitivas unilaterales" impuestas por Estados Unidos a Nicaragua en lo que considera un "intento de injerencia en los asuntos internos" del país.

De igual modo, el presidente Maduro ha puesto en valor que esta nueva toma de posesión de Ortega "demuestra la vitalidad del pueblo y del Gobierno nicaragüense", y ha apostado por el apoyo mutuo entre ambas naciones, "que siempre han fortalecido la lucha para vencer el bloqueo".

ACUERDO CON CHINA

Por otro lado, las autoridades de Nicaragua y China han firmado un acuerdo de cooperación y comercio que buscará reactivar la economía del país centroamericano, tal y como ha defendido el propio Ortega durante su intervención.

Este tratado ha sido firmado por el hijo del mandatario Laureano Ortega Murillo y por el enviado especial del presidente chino, Xi Jinping, y primer vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, Cao Jianming.

"(China) es un pueblo que va a multiplicar sus capacidades (...) Nuestra meta es darle continuidad a la buena marcha que traíamos hasta antes de abril 2018, eso borró y cuenta nueva, y vamos adelante", ha apuntado el líder de Nicaragua.

El Gobierno nicaragüense ha reconocido a China como un "único territorio" y ha roto así toda clase de vínculo con Taiwán, a quien considera como parte "inalienable del territorio chino", apunta la agencia rusa de noticias Sputnik.