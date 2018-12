La OSCE dice que uno de los candidatos en las presidenciales en Georgia disfrutó de una "ventaja indebida"

Publicado 29/11/2018 17:08:00 CET

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha afirmado este jueves que la segunda vuelta de las presidenciales en Georgia fue "competitiva", si bien ha subrayado que uno de los candidatos disfrutó de una "ventaja indebida".

La candidata gubernamental georgiana Salomé Zurabishvili se impuso en la segunda ronda con un 59,52 por ciento de los votos, por delante del 40,48 por ciento de respaldos recabados por Grigol Vashadze, según datos oficiales correspondientes al cien por cien del recuento.

En su comunicado, la OSCE ha resaltado que "si bien la elección estuvo bien administrada, la ausencia de regulaciones para asuntos clave de la segunda vuelta llevó a una falta de certidumbre legal".

Asimismo, ha lamentado que la campaña de cara a la votación, celebrada este miércoles, "estuvo marcada por la dura retórica e incidentes aislados de violencia, además de un incremento del mal uso de recursos estatales".

"Los medios privados continuaron mostrando una gran polarización y sesgo en su cobertura, mientras que la cadena pública no garantizó la independencia editorial y la imparcialidad", ha agregado el organismo.

En este sentido, Kirstian Vigenin, jefe de la misión de observación, ha manifestado que es necesario "mejorar el proceso electoral y fortalecer la democracia en el país". "Espero que ahora, tras meses de tensa campaña y polarización en la sociedad, la nueva presidenta electa no escatime esfuerzos para garantizar la unidad de la nación", ha valorado.

En este sentido, la jefa de la delegación del Parlamento Europeo, Laima Andrikiene, ha indicado que la elección del 28 de noviembre como fecha de la votación "no fue acordada de manera inclusiva y no iba a favor de los intereses de todos los votantes, lo que provoca sospechas de que estuvo motivada políticamente".

"El anuncio pocos días antes de una fieramente disputada segunda vuelta de beneficios de alivio en deuda de 600.000 ciudadanos, hecho posible por una entidad propiedad del jefe del partido gubernamental, podría ser considerado un intento de compra de votos", ha dicho.

Andrikiene ha resaltado además que "los casos de intimidación y presión sobre los votantes tienen que se investigados de forma exhaustiva y juzgados", al tiempo que ha argumentado que "la práctica de envío masivo de llamadas telefónicas grabadas y mensajes de texto es altamente cuestionable".

Zurabishvili, ex embajadora de Georgia en Francia y candidata del Partido Sueño Georgiano, era la favorita según las encuestas. En la primera vuelta se impuso por un punto porcentual a Vashadze, del opositor Movimiento Único Nacional.

La portavoz de la comisión electoral, Ana Mikeladze, ha resaltado que la segunda vuelta "ha estado marcada por una alta participación" --cifrada en el 56,23 por ciento, según la página web del organismo-- y ha destacado que "el proceso de recuento se llevó a cabo según la ley".

EL PRESIDENTE FELICITA A ZURABISHVILI

El presidente saliente georgiano, Giorgi Margvelashvili, ha felicitado a Zurabishvili por su victoria, si bien ha resaltado su preocupación por el deterioro del nivel de democracia en el país.

En sus declaraciones, ha dado las gracias a la población por su "activa participación" en la votación y ha felicitado a los observadores electorales por su "gran profesionalismo" y a los medios por su "cobertura intensiva y de alto nivel".

Asimismo, ha dicho que está preocupado por "la drástica caída en términos del nivel democrático en la segunda vuelta", según ha informado el portal local de noticias Civil. "No tienen que repetirse elecciones con estos estándares", ha subrayado.

Por último, ha expresado su disposición a ayudar a Zurabishvili en el periodo de transición y de cara a la jura de su cargo. "Que Dios bendiga a Georgia y dé fuerza a nuestra presidenta", ha zanjado.

LA OPOSICIÓN PREPARA SU ESTRATEGIA

Por su parte, Vashadze ha anunciado que los partidos opositores celebrarán una reunión para determinar su estrategia una vez conocidos los resultados finales de la segunda vuelta y "consultarán las opiniones de sus seguidores".

El expresidente y líder opositor Mijail Saakashvili, por contra, ha puesto en duda la legitimidad de las elecciones y ha pedido a la población que salga a las calles a protestar.

"Lo que ha pasado en las últimas semanas no fue una elección, no fue un proceso democrático y no tiene nada que ver con la voluntad popular. Esto fueron (unas elecciones gestionadas por) criminales, estafadores y villanos", ha dicho.

"Pido a los georgianos que no reconozcan los resultados electorales. El principal ladrón del país se ha hecho fuerte en todas las instituciones estatales y ahora es momento de que la gente proteja la Constitución y sus libertades", ha manifestado.

En una entrevista concedida a la cadena de televisión local Rustavi 2 TV, ha incidido en que "se avanza hacia un movimiento de desobediencia masiva" y ha pedido a la Policía que "se coloque del lado del pueblo".

"Pido a las Fuerzas Armadas que no cumpla órdenes ilegales y pido a los funcionarios que se distancien de la banda criminal y mafiosa que ha arraigado en Georgia", ha apuntado el expresidente y presidente honorífico del opositor Movimiento Nacional Unido.

En respuesta, Vashadze ha resaltado que "lo que no ha sido adoptado como decisión colectiva (por parte de los partidos opositores) y no ha sido anunciado, sigue siendo la posición individual de una persona", restando peso por el momento a las duras críticas de Saakashvili.