La OTAN "monitoriza la situación" tras la explosión de un dron naval en Rumanía

Archivo - Bandera de la OTAN - Emmi Korhonen/Lehtikuva/dpa - Archivo

BRUSELAS 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La OTAN ha afirmado este viernes que está "monitorizando la situación" tras el incidente registrado en el puerto de Constanza, en Rumanía, donde la explosión de un dron naval ha causado daños materiales, y ha subrayado que mantiene una "estrecha coordinación" con las autoridades rumanas.

"Rumanía informó a la OTAN del incidente con el dron en Constanza y estamos monitorizando la situación. Continuamos coordinándonos estrechamente con las autoridades rumanas", ha señalado un portavoz de la Alianza Atlántica en declaraciones a Europa Press.

Las declaraciones de la OTAN tienen lugar después de que un dron naval que "no forma parte del equipamiento del Ejército rumano" y que fue hallado en el puerto de Constanza haya explotado destruyendo una nave industrial situada en la zona del muelle 78, si bien no ha dejado víctimas, según ha informado el Ministerio de Defensa del país.

Rumanía ha detallado que el dron naval es "del tipo utilizado en la guerra de Ucrania" y su presidente, Nicusor Dan, ha informado de que se están analizando las circunstancias en las que el dispositivo llegó al puerto, así como "cualquier riesgo adicional", toda vez que ha detallado que Bucarest cooperará estrechamente con los aliados de la OTAN y "seguirá tomando todas las medidas necesarias" para proteger a sus ciudadanos.

Dan ha insistido en que se trata del segundo incidente de seguridad significativo de esta semana en la costa rumana, tras el hallazgo de una mina marítima y el incidente en Galati, donde un dron ruso impactó con un bloque de edificios y dejó dos heridos.

Por su parte, la Embajada de Rusia en Rumanía se han desvinculado del incidente, atribuyéndolo a vehículos marinos no tripulados ucranianos que querían "llevar a cabo ataques terroristas contra buques civiles y amenazar la navegación en el mar Negro", insistiendo en que la información difundida por las autoridades rumanas es "deliberadamente incompleta".