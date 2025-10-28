La OTAN traslada apoyo a Lituania ante las "amenazas" a su espacio aéreo

Archivo - El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en rueda de prensa desde Lituania.- Ukrainian Presidential Press Off / DPA - Archivo

BRUSELAS, 28 (EUROPA PRESS)

La OTAN ha trasladado este martes a Lituania su apoyo ante las "amenazas" que afectan a su espacio aéreo, con incidentes como el despliegue de globos de contrabando desde Bielorrusia y las recientes incursiones de aviones rusos en su cielo.

En una llamada telefónica, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha tratado con el presidente lituano, Gitanas Nauseda, las "amenazas" que afectan al espacio aéreo de Lituania, insistiendo en el respaldo de la alianza a través de su presencia en el flanco oriental.

"La OTAN se mantiene firmemente junto a Lituania, incluso a través de la vigilancia aérea que actualmente proporcionan España y Hungría, así como las fuerzas de la OTAN dirigidas por Alemania", ha expuesto el secretario general aliado sobre el contacto con el mandatario báltico.

LITUANIA DENUNCIA "ATAQUES HÍBRIDOS" DE MINSK

Por su lado, Nauseda ha agradecido la "solidaridad" de la OTAN ante lo que considera "ataques híbridos" por parte del régimen de Alexander Lukashenko.

"La (in)acción del régimen bielorruso constituye un ataque híbrido contra Lituania. Pone en peligro la seguridad de la aviación civil y perturba el funcionamiento del Aeropuerto Internacional de Vilna", ha asegurado en un mensaje tras la llamada con Rutte.

Lituania decretó el cierre de la frontera con Bielorrusia por el despliegue de globos con contrabando que han provocado problemas en el tráfico aeroportuario durante varios días. Este episodio se suma a las recientes incursiones de aviones rusos en su espacio aéreo, incluyendo un incidente en el que cazas españoles de la misión de la OTAN tuvieron que hacer un despegue de emergencia para escoltar a dos aeronaves rusas fuera del espacio aéreo aliado.

En concreto fueron dos cazas españoles Euro Typhoon encuadrados en la misión 'Centinela Oriental' los que fueron activados por la OTAN para interceptar a dos aviones rusos, uno un caza SU-30, procedentes de la región de Kaliningrado.

Precisamente las autoridades lituanas han señalado que se reservan el derecho de bloquear el tráfico hacia el territorio ruso de Kaliningrado en plena oleada de incidentes, después de cerrar la frontera con Bielorrusia como respuesta al envío de globos con contrabando.