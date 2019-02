Otras cuatro mujeres acusan de abuso sexual al expresidente de Costa Rica Óscar Arias

Publicado 08/02/2019 2:37:36 CET

Al menos cuatro mujeres han acusado en los últimos dos días al expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz Óscar Arias de abuso sexual, después de que este lunes, una activista costarricense le denunciara por una supuesta violación.

Tres periodistas y una editora han denunciado en las últimas 24 horas presuntos abusos por parte del exmandatario entre mediados de los años 80 y 2013, según ha informado el diario local 'La Nación'.

La periodista Nono Antillón aseguró este martes que fue abusada por Arias cuando era asesora de comunicación de la campaña de las elecciones de 1986 del exmandatario. "Me cogió por los hombros, me tiró contra un ropero y me empezó a toquetear. (...) De ahí en adelante no volví a aceptar estar sola con él cuando me citaba a solas", ha indicado Antillón a 'La Nación'.

Ese mismo día por la noche, la directora de comunicación de la organización Human Rights Watch (HRW), Emma Daly, informó al diario estadounidense 'The Washington Post' de que Arias le tocó los senos durante una cobertura en Nicaragua en 1990.

"Estaba en una situación profesional con él y le hice una pregunta y en vez de responderme me tocó así y se burló de mí. Me sentí enojada después porque, en el momento, me quedé como congelada", afirmó Daly, que ha recalcado que está dispuesta a aportar su testimonio si las autoridades inician una investigación.

Por su parte, la editora Marta Araya ha señalado que el expresidente hizo "múltiples avances sexuales no deseados", incluso durante una reunión en la oficina de la casa del exmandatario.

La periodista Mónica Morales publicó este miércoles un artículo en el que relató la "mala experiencia" que vivió en 2013 después de que Arias le insinuara que se sentara en su regazo.

"Al finalizar la entrevista se desplazó a su escritorio para buscar algunas fotos en su ordenador. Allí me insinuó que me sentara sobre su pierna para que pudiera ver la pantalla", recalcó.

Las declaraciones de las cuatro mujeres llegan después de que este lunes una médico y activista a favor del desarme nuclear denunciara a Arias por una supuesta violación ocurrida hace unos cuatro años.

La mujer asegura que después de la reunión Arias se abalanzó sobre ella cuando estaba saliendo y la tocó el pecho y la vagina a pesar de que le dijo expresamente que no quería mantener relaciones sexuales con él. "Yo estaba como que no sabía qué hacer, me sentía atrapada en ese momento", ha contado.

La mujer explica que entonces no denunció porque tenía miedo de que un enfrentamiento con Arias perjudicara la campaña a favor del desarme nuclear. La denuncia se presentó el lunes ante la Fiscalía costarricense, de acuerdo con 'Universidad'. Arias podría ser condenado a hasta 16 años de cárcel.

En respuesta, el exmandatario centroamericano ha emitido un comunicado en el que rechaza "categóricamente" esta acusación. "Nunca he actuado irrespetando la voluntad de ninguna mujer", ha aseverado.

Arias, de 78 años, fue galardonado con el Nobel de la Paz en el año 1987 por su participación en los procesos de paz que pudieron fin a los conflictos armados en Centroamérica. Gobernó Costa Rica en dos periodos (1986-1990 y 2006-2010) y es una de las figuras más prestigiosas del país.